Iniciaron una colecta y ya reunieron 80 kilos de alimentos

Lucas Guittard y Yamila Lacunza llevan adelante Patagonia Handball Club, una institución surgida en 2018 en Río Gallegos. Este año, alcanzaron a tener dos semanas de actividades hasta que la pandemia obligó a suspender todo hasta nuevo aviso, pero los handboleros no se quedaron quietos y pensaron que podían hacer algo más que quedarse en casa.

“La colecta nació cuando vimos la noticia de un carnicero que deja de vender carne para darle comida a los demás, nos llevó a que pensemos en otra gente que por ahí no tiene la situación que uno tiene hoy y si estuviera en otro lugar me encantaría que alguien venga y me diga ‘tomá, te doy un puchito de arroz que es lo que te puedo dar’, sé que si yo como un puchito y vos comés un puchito, mañana salimos todos de esta”, cuenta Lucas a La Opinión Austral.

La colecta es de alimentos no perecederos, verduras, frutas y ropa en desuso

“Vemos la realidad social que hoy hay en muchos sectores del país y Río Gallegos no está ajeno a eso. Tuve la experiencia de trabajar en las escuelas del Barrio Evita y en el Jardín del Barrio San Benito, viendo realidades muy distintas a las que uno considera como las mejores en lo que respecta a alimentación y status de vida”, comenta.

Generosidad

“Creemos necesario que si podemos ayudar un poquito con lo que tengamos de más, si puedo comer un plato menos de fideos para darle un plato a alguien más, es una ayuda óptima. La generosidad es lo único que no hace falta en la Argentina, en estas situaciones hay de todo, pero nunca falta la generosidad en los argentinos. Ojalá sea un movimiento chiquitito que impulse otros movimientos chiquititos en otros sectores y así sucesivamente se genere una cadena grande”, señala.

Los números le dan la razón, hasta el momento han reunido alrededor de 80 kilos de alimentos, sin contar enlatados y galletas.

Lucas comparte también su pensamiento sobre el rol que tienen los ciudadanos: “Pensar en que el Estado se tiene que hacer cargo del pueblo en cualquier circunstancia, es un pensamiento vago a mi parecer, sin ofender ideas de nadie, más porque entiendo que alguien puede pensar distinto, pero creo que si puedo ayudar en lo mínimo que sea para empujar hacia adelante, tengo la necesidad y la decisión de hacerlo”.

Con permiso para circular, el profesor ofrece ir a buscar la colaboración o si es posible, que la dejen en su casa. Para coordinar pueden comunicarse al 2966-15519138.

“Creo que entre todos deberíamos pensar si uno está haciendo, dentro de la cuarentena, lo mejor posible para salir de esta todos juntos como vecinos. Esperamos que se sume más gente, cualquier persona ajena al club que quiera ayudar, se comunica”. Aprovecha además para agradecer a todas las personas que aportan para llevar a cabo esta acción.

En Patagonia Handball Club también están recibiendo ropa en desuso.

Entrega

Con relación a la entrega de los alimentos y la ropa, adelantó que “mayormente va a ir destinado al Barrio San Benito y Los Lolos, entendemos que hay circunstancias bastantes ‘heavys’ ahí, pero también conocimos de una señora que estaba buscando ayuda, cualquier persona que necesite ayuda, está mi número. Esperamos poder aportar nuestro granito de arena”.

Cerrando, manifestó: “Uno vive la circunstancia que tiene trabajos informales, descuenta ese sueldo, entiende lo que se complica vivir el día a día reduciendo bastante los ingresos, el gasto que aumentó en muchos sectores del mercado, entiende esa situación, por eso en lo que se pueda aportar o ayudar, uno sabe que no le va a salvar la vida a nadie, pero va a mostrar un gesto que se puede llegar a contagiar”