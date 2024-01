Insúa no asegura que Bareiro siga en San Lorenzo

El DT de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, puso en duda que el goleador paraguayo y referente del equipo, Adam Bareiro, continúe en el club para la temporada que se iniciará mañana, después de las negociaciones comenzadas con Atlético Paranaense de Brasil.

El entrenador no lo ubicará en el equipo titular que debutará este sábado ante Lanús en la Copa de la Liga y aguardará la definición del futuro del futbolista, quien le comunicó a la dirigencia del club su deseo de salir por una deuda contractual acumulada en 2023.

"No lo puedo asegurar", admitió Insúa en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva cuando fue consultado por la permanencia de Bareiro, máximo anotador de San Lorenzo el año pasado.

El futbolista del seleccionado "guaraní" tampoco tiene garantizada su presencia en el banco de suplentes en el primer partido del año ya que fue padre en las últimas 48 horas, mientras se tramitaba la posibilidad de pase al fútbol brasileño.

"Veremos como está, si está tranquilo. Hace 10 días que no entrena. Nació su hijita hace dos días y por suerte salió todo bien después de algunas complicaciones", comentó el entrenador de San Lorenzo.

"Van a arrancar jugando los que estén en las mejores condiciones, quienes tengan acumulada la mayor cantidad de entrenamientos desde el 3 de enero y que además estén adaptados al sistema de juego", expuso Insúa, también como explicación de la ausencia de Eric Remedi, una de las incorporaciones del presente mercado.

Por segundo día consecutivo, Insúa probó con Facundo Altamirano; Jhohan Romaña, Carlos Sánchez y Gastón Campi; Agustín Giay, Manuel Insaurralde, Elián Irala y Malcom Braida; Cristian Ferreira; Cristian Tarragona y Nahuel Barrios.

El técnico tampoco contará con el marcador central Gastón Hernández, cuya venta al Olympiakos de Grecia quedó en un impase por diferencias en la negociación. "No sé nada de Hernández, no sé si viajó, si está en Roma o en Madrid", avisó con humor.

Al repasar el mercado de pases de San Lorenzo, el "Gallego" explicó que San Lorenzo tuvo que "cambiar la estrategia inicial que era mantener la base del plantel anterior" debido a los problemas de "embargos, inhibicaciones y juicios" que afrontó la nueva dirigencia al asumir el club en diciembre pasado.

"De los jugadores que habíamos pedido, Ángel Romero, (Santiago) Solari, (Agustín) Palavecino y (Cristian) Ferreira, sólo pudo llegar el último. Además se fueron otros que queríamos mantener: (Augusto) Batalla, Rafa Pérez y Hernández. Tuvimos que reconfigurar el plantel. Ahora buscamos un delantero más porque sólo quedó Bareiro y llego (Cristian) Tarragona", apuntó.

Por último, Insúa confió en el levantamiento de la inhibición impuesta por FIFA para utilizar a los refuerzos en el inicio de la Copa de la Liga: "Hay trámites para que eso suceda y tenemos tiempo hasta esta noche". (Télam)