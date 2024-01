Instituto de Córdoba sumó al delantero exPatronato Ignacio Russo

Instituto de Córdoba, dirigido por Diego Dabove, confirmó esta tarde la incorporación del delantero Ignacio Russo, de 23 años, proveniente de Patronato de Paraná.

El futbolista rosarino anotó siete tantos en el "Patrón" en el último torneo de Primera Nacional, además de participar con los entrerrianos de la Copa Libertadores del año pasado.

Tras confirmarse la llegada al equipo que conduce Dabove, Russo expresó: “estoy muy feliz de dar este paso, la verdad me parece un gran club, siempre se juega a cancha llena y cuando vine la gente se hizo sentir. Cuando surgió la posibilidad de Instituto ni lo dudé”.

“Soy un 9 de área que puede jugar solo o acompañado, muchas veces he jugado de segunda punta y extremo también, la verdad que soy inteligente para ocupar los espacios, ayudo a recuperar y trato de ser lo más intenso posible”, dijo sobre sus características de juego.

Por último, el flamante jugador ‘albirrojo’ dijo: “a la gente le pido que nos apoye, por mi parte voy a dejar todo, no solo en lo individual sino en lo grupal”.

La ‘Gloria’ retomó los trabajos la semana pasada, y el plantel encara desde hoy la etapa más exigente de la pretemporada, de cara a lo que será una nueva participación en la Liga Profesional.

(Télam)