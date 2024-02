Instituto derrotó a Banfield en el Sur de Buenos Aires y sigue invicto en la Copa LPF

Instituto, de Córdoba, le ganó esta noche de visitante por 2 a 0 a Banfield por la tercera fecha del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional (LPF), en el estadio estadio Florencio Sola.

Los goles que le dieron la victoria a la “Gloria” los marcó por duplicado Damian Puebla, a los 2 y 11 minutos del segundo tiempo.

Desde el inicio del encuentro, se vio un partido parejo. El elenco local, a las órdenes del DT Julio César Falcioni no fue el dominador de la posesión, pero generó más chances de gol, que fueron contenidas de buena manera por el arquero Manuel Roffo.

Por su parte, el conjunto de Diego Dabove tomó el control del balón en la primera parte, pero se acercó escasas veces hacia la valla de Marcelo Barovero. Sobre el cierre de la primera mitad, el equipo visitante dependió de una gran atajada de Roffo para no irse abajo en el marcador, al cabo de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Ya en el complemento, desde el amanecer del mismo, Instituto torció el resultado y se puso en ventaja a los 2 minutos. Gastón Lodico ejecutó el tiro de esquina y en el primer palo surgió Puebla, que anticipó a todos y cabeceó dicho envío al palo más lejano de Barovero para poner el 1-0

Banfield, con la desventaja en el marcador, quedó aturdido e Instituto aprovechó eso. Entonces, un rato más tarde, a los 11m., el elenco cordobés aumentó la ventaja de la mano de Puebla, que convirtió un doblete y llegó a su tercer grito en la Copa LPF, tras marcar en la fecha anterior en el 3-0 sobre Atlético Tucumán.

Luego de un córner que fue despejado por la defensa del “Taladro”, Jonathan Bay capturó ese rebote, volvió a enviar un centro a media altura y Puebla, que se encontraba sin marca en el centro del área, conectó esa pelota y marcó el segundo.

Ante el resultado adverso, Banfield fue en busca del descuento que -en un primer momento- lo había encontrado tras un cabezazo de Ignacio Rodríguez. Pero minutos más tarde, el VAR cambió la postura del árbitro Yamil Possi e invalidó la acción, porque el jugador se encontraba milimétricamente en posición adelantada, tras el centro de Alejandro Maciel, en tres cuartos de cancha.

Pese a esto, el “Taladro” se mantuvo en la misma sintonía para hallar el descuento, pero no pudo lograrlo, ya sea por ineficacia propia o por el buen nivel que tuvo el arquero Roffo, una de las figuras del elenco visitante.

El conjunto de Dabove, con la ventaja a su favor, cuidó el resultado en campo propio e intentó liquidar de contra, pero no pudo ampliar la cuenta.

En el cierre del partido, el hincha del “Taladro” mostró su disconformidad con cánticos hostiles hacia la dirigencia del club y el equipo, que fue silbado.

En la próxima fecha, Banfield visitará a Argentinos Juniors, el sábado a las 17.00. Mientras que, Instituto se medirá con Talleres, en el clásico cordobés, en el estadio Mario Alberto Kempes, el lunes a las 19.00.

=Síntesis-

Banfield: Marcelo Barovero; Ezequiel Bonifacio, Alejandro Maciel, Luciano Recalde y Emanuel Insúa; Yvo Calleros, Martín Cañete, Ignacio Rodríguez y Gerónimo Rivera; Juan Álvarez y Milton Gimenez. DT: Julio César Falcioni.

Instituto (Córdoba): Manuel Roffo, Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela y Jonathan Bay; Guido Mainero, Roberto Bochi, Gastón Lodico y Damián Puebla; Silvio Romero y Facundo Suárez. DT: Diego Dabove.

Goles en el segundo tiempo: 2m. y 11m. Puebla (I)

Cambios en el segundo tiempo: antes del comienzo, Giuliano Cerato por Franco (I); 20m. Bruno Sepúlveda por Ignacio Rodríguez y Lautaro Ríos por Cañete (B); Jonás Acevedo por Silvio Romero y Braian Cuello por Mainero (I); 26m.Nicolás Linares por Calleros y Marcos Echeverría por Gimenez (B); 32m. Alexander Bundgaard por Rivera (B); 33m. Lucas Rodríguez por Bay (I) y 39m. Ignacio Russo por Suarez (I).

Amonestados: J. Alvarez (B). L. Rodriguez (I)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Yamil Possi.

Estadio: Banfield.

(Télam)