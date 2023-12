Inter, con gol de Lautaro Martínez, venció de visita a Lazio y se escapa en la cima de la Serie A

(Actualiza con nuevos resultados)

Inter, con un gol del argentino y campeón del mundo Lautaro Martínez, venció como visitante a Lazio por 2 a 0 y se escapa en la cima de las posiciones de la Liga de Italia de fútbol, tras proseguir hoy la decimosexta fecha de la Serie A en la que también anotó el cordobés Lucas Beltrán para el triunfo por 1 a 0 de Fiorentina frente a Hellas Verona, como local.

El partido se llevó a cabo en el estadio Olímpico de Roma y Lautaro Martínez abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo, tras capturar un pase atrás del montenegrino Adam Marusic, de Lazio, para luego eludir al arquero y dejar a un rival sentado en el área chica y definir con un toque corto.

Luego de anotar, el "Toro" Martínez se levantó la camiseta y mostró una leyenda que decía "fuerza Bahía Blanca", en referencia a la tragedia que sufrió anoche su ciudad natal en la que murieron 13 personas a causa del temporal que azotó a gran parte de la provincia de Buenos Aires.

El francés Marcus Thuram, a los 21 minutos de la segunda parte del último partido del día, señaló el segundo para Inter, que llegó a las 41 unidades y se distanció a 4 del escolta Juventus.

A su vez, Lazio, donde el argentino Valentín "Tati" Castellanos ingresó por el brasileño Felipe Anderson a los 34 minutos del segundo período, se quedó con 21 puntos y en el undécimo puesto.

Por su parte, previamente, el delantero argentino Lucas Beltrán convirtió el tanto de la victoria de Fiorentina sobre Hellas Verona por 1 a 0, como local.

Además, el tucumano Roberto Pereyra marcó para Udinese en el empate 2 a 2 ante Sassuolo, como local.

El ex River Plate salió desde el inicio junto al defensor Lucas Martínez Quarta y apareció en el minuto 33 del segundo tiempo para darle el triunfo al conjunto "Viola" con un fuerte remate adentro del área.

Este fue el segundo gol del cordobés, de 22 años, en el "calcio" y el cuarto en su primera temporada en Europa y en el conjunto de Florencia.

Fiorentina alcanzó los 27 puntos y trepó al sexto lugar, debido que más tarde Roma (25), con el argentino campeón del Mundo en Qatar 2022 Leandro Paredes, cayó 2 a 0 ante Bologna, que se subió a la cuarta posición por los tantos del croata Nikola Moro (37m. PT) y el dinamarqués Rasmus Kristensen (4m. ST), en contra de su arco.

En la previa del partido de Fiorentina, Martínez Quarta y Nicolás González, quien se perderá lo que resta del año por una lesión muscular, fueron homenajeados por el club de Florencia por haber cumplido el centenar de presencias.

Otro argentino, Gino Infantino, estuvo en el banco de suplentes del local, mientras que en Hellas Verona ingresó el defensor Bruno Amione y Juan Manuel Cruz ocupó un lugar entre las alternativas.

El otro grito connacional de la fecha fue del mediocampista Roberto Pereyra para el empate de Udinese ante Sassuolo por 2 a 2.

El tucumano también participó del primer gol de su equipo, que ganaba 2 a 0 pero después de la expulsión de Martín Payero (ex Boca Juniors) sufrió la remontada de la visita por el doblete de Domenico Berardi.

En el inicio de la jornada, Milan goleó a Monza por 3 a 0 y se consolidó en el tercer lugar a cinco puntos del escolta Juventus y a seis del líder Inter.

Con goles de Tijani Reijnders a los 3 minutos, Jan-Carlo Simic a los 42 y Noah Okafor a los 35 del segundo tiempo, el equipo "rossonero" derrotó con claridad al Monza, que tuvo el ingreso del argentino Valentín Carboni en la segunda parte.

Luka Romero, en Milan, y Franco Carboni, en Monza, estuvieron en el banco pero no sumaron minutos.

La jornada de la Liga de Italia se completará mañana:

. A las 16.45: Atalanta-Salernitana

= Posiciones=

Inter 41 puntos; Juventus 37; Milan 32; Bologna 28; Napoli y Fiorentina 27; Roma 25; Atalanta y Torino 23; Monza y Lazio 21; Lecce 20; Frosinone 19; Genoa y Sassuolo 16; Cagliari y Udinese 13; Empoli 12; Hellas Verona 11; y Salernitana 8. (Télam)