Jair Bertoni: "Estamos en el momento de mayor inversión en la historia del fútbol"

(Por Fernando Bianculli).- El director de las Américas del Programa Forward de la FIFA, el argentino Jair Bertoni, destacó que el fútbol atraviesa "el momento de mayor inversión" en toda la historia y valoró los avances en "desarrollo de infraestructura y competiciones" alcanzados por el continente desde la creación de ese fondo de incentivo, cuyo último informe fue presentado a finales de 2023.

Específicamente en Argentina, Bertoni remarcó la contribución para el "levantamiento del edificio VOR en el predio de Ezeiza", donde se opera el videoarbitraje de la Liga Profesional, como también el aporte para el fomento "del futsal y el fútbol femenino", una actividad que se mantendrá entre las prioridades futuras.

La FIFA invirtió 9,8 millones de dólares durante el período 2016-2022 para el desarrollo del fútbol en la Argentina, de los cuales 2,1 millones fueron puestos a disposición para el levantamiento de la Sala de Operaciones de Video (VOR) en Ezeiza.

El resto del dinero fue distribuido en costos operativos (2 millones de dólares), equipamiento (1,7 millones), administración y gobierno (1,5 millones), competiciones (1,2 millones), fútbol femenino (0,9 millones), formaciones y cursos (0,2 millones) y selecciones nacionales (0,1 millones).

A nivel global, el Programa Forward de la FIFA giró aproximadamente 2800 millones de dólares a sus 211 federaciones miembro de las seis confederaciones para financiar más de 1600 proyectos. "Es un nivel de inversión histórico en todo el mundo", celebró Bertoni en una entrevista concedida a Télam.

Télam: ¿Qué conclusiones sacó del último informe del Programa Forward?

Jair Bertoni: Las Américas se componen de 45 federaciones, desde Canadá y Argentina, y el informe manifiesta todo el trabajo y la inversión desarrollada por las asociaciones miembro a través del programa. El dinero contribuido se destina para gastos operativos y proyectos específicos, basados en la necesidad y las prioridades estratégicas de cada país. El informe refleja el impacto del programa Forward tanto en las competiciones organizadas, que fueron 208, lo que benefició a 300.000 futbolistas masculinos y femeninos, como también el desarrollo de infraestructura, la creación de centros técnicos, de nuevos campos de fútbol, apoyo a selecciones nacionales.

T: ¿Es este el momento histórico de mayor inversión en el fútbol de parte de la FIFA?

JB: Sin lugar a dudas, desde la época que se concibió el Programa Forward hasta el día de la fecha, que estamos cursando el ciclo 3.0 hasta 2026, se ha aumentado en siete veces el valor de los fondos invertidos en desarrollo del fútbol. Es un nivel de inversión histórico en todo el mundo.

T: ¿Qué región del mundo recibe la mayor inversión y cómo está relacionada la Conmebol en ese mapa?

JB: Si nos basamos en los números, para entender el esquema financiación, el programa Forward distribuye dineros a federaciones miembro en caracter individual, a las confederaciones también y a algunas asociaciones zonales o regionales, como las que existen en Concacaf. Cada una de las 211 federaciones recibe equitativamente lo mismo, tanto en gastos operativos como en proyectos. Luego hay una parte pequeña de solidaridad, que se distribuye para equipamiento y viajes de los seleccionados para aquellas federaciones que tienen un ingreso menor a cuatro millones de dólares anuales. Todas las federaciones reciben alrededor de ocho millones de dólares en el ciclo de cuatro años. Aquellas zonas que más federaciones tiene, lógicamente reciben más.

T: Los cambios del formato de la Copa Mundial a partir de 2026 ¿responden a la necesidad de generar un volumen de negocio mayor para que el retorno de la inversión sea más importante?

JB: No es el único criterio, también hay una razón deportiva, de darle mayores posibilidades a las federaciones para participar. Las competiciones llevan al desarrollo, es importante promover para que después cada federación invierta más ya sea en sus juveniles, en el ámbito local o selecciones.

T: ¿Qué análisis hace sobre el desarrollo del fútbol en Sudamericana?

JB: En el avance de la inversión es muy positivo, las federaciones se están dando cuenta dónde están las necesidades. Por ejemplo, en Bolivia, que es uno de los países que aún no tiene un centro técnico de selecciones, a diferencia de los otros nueve de la región. La inversión de Forward irá en ese sentido, para darle condiciones de primer nivel al desarrollo de las selecciones de la FBF. Creo que tiene que haber mayor inversión en el fútbol base de muchos países, en el desarrollo del fútbol femenino también. Es un trabajo a largo plazo.

T: ¿Cuáles son los principales desafíos de Argentina en términos de inversión?

JB: Desde el punto de vista del programa, hemos hecho muchos avances en todo lo que consideramos competiciones en desarrollo como el futsal y el fútbol femenino. El programa Forward ha financiado tres ediciones de la Copa Federal femenina, lo cual es importante para generar mayor competitividad entre las mujeres. Desde 2017 financiamos la Liga Nacional del futsal. Y en término de arbitraje, es muy importante lo que hemos generado con el levantamiento del VOR en el predio de Ezeiza. Es un lujo para la región y lo tiene Argentina. A futuro la idea es seguir invirtiendo en ese centro técnico. Estamos pensando en contribuir en el nuevo inmueble que se está gestando, que en su momento no se había avanzado. Creo que le dará a las selecciones argentinas elementos innovadores desde el punto de vista médico, de análisis de rendimiento. Esa sería la contribución futura.

T: ¿Los fondos del programa puede llegar a los clubes?, ¿el estadio que proyecta San Lorenzo en Boedo puede tener respaldo económico de la FIFA como parte de las inversiones para la Copa Mundial 2030?

JB: Falta mucho tiempo todavía, hay un ciclo adicional del programa, el 4.0 (2027-2031). Hasta el momento, de acuerdo a la estrategia que tenemos planteada, hay una mentalidad de seguir invirtiendo en el fútbol femenino y en el predio de Ezeiza, pero no está nada dicho.

T: ¿Cómo se piensa el crecimiento del fútbol femenino en Argentina y la región?

JB: Creo que el punto de partida son las competiciones. En Sudamérica es necesario generar competiciones desde la base. También hay que trabajar en término de licencias para que cada club tenga la división mayor y una o dos categorías inferiores. Creo que poco a poco se irá valorando el talento femenino y llegará el momento en que haya algún equipo sudamericano con resultados importantes a nivel mundial.

T: ¿Existe mayor interés por la práctica del fútbol femenino?

JB: El interés está y nos sorprende positivamente, pero hay que fomentar mayores competiciones que favorezcan la ruta del talento, así las chicas podrán ver la posibilidad de llegar desde la base de la pirámide hasta la élite y buscar un futuro en la primera división de su país o el exterior como es el caso del fútbol masculino. (Télam)