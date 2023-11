Jorge Reale no se presentará como candidato en Boca

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El empresario Jorge Reale declaró esta tarde que decidió no participar de la elecciones en Boca Juniors para presidente, que hasta ahora se efectuarán el próximo sábado 2 de diciembre venidero.

"Decidí no participar en la política de Boca en esta elección y empezar a trabajar para dentro de 4 años. Esta muy marcada la grieta del país en Boca y prefiero abrirme hasta que ésto se resuelva", indicó Reale en una entrevista realizada en la señal de televisión por cable Canal 26

El mendocino, de 51 años, estaba postulado por la agrupación "Boca La Causa", una de las más antiguas del club fundada en 1979.

Sin embargo, Diego Lajst presidente de la misma apoyará a la fórmula opositora de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Este viernes al mediodía almorzaron Ibarra junto a Lajst, Reale y Mario Pergolini.

Después de esa reunión, Reale tomó la decisión de no participar en el escrutinio "xeneize".

De esta manera, quedarían dos listas que tienen hasta el próximo martes para presentarse.

Una la oficial en la cual está Juan Román Riquelme, falta determinar con quién y en qué lugar, se especula que como candidato a presidente, y la opositora que representa al macrismo. (Télam)