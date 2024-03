Jos Verstappen cree que Red Bull "va a explotar" si mantiene a Horner en la dirección

El expiloto neerlandés Jos Verstappen, padre del vigente tricampeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, consideró que Red Bull "va a explotar" si mantiene en la dirección deportiva al británico Chris Horner, acusado de comportamiento inapropiado con una empleada pero absuelto por la escudería luego de completarse una investigación interna.

"Hay tensión mientras siga en el puesto. El equipo se arriesga a desgarrarse. No puede seguir así. Va a explotar. (Horner) Juega a ser la víctima cuando es el quien está en la raíz de los problemas", aseguró el padre de Verstappen al diario británico Daily Mail, después de la victoria de su hijo en el Gran Premio de Bahréin, primera fecha de la temporada 2024.

El director de Red Bull reafirmó su inocencia durante el fin de semana en Medio Oriente y aseguró "jamás ha sido tan fuerte" luego de que la empresa austríaca anunciara que su investigación interna a cargo de un abogado externo no había encontrado las pruebas suficiente para acreditar los hechos que le eran recriminados.

Horner, casado con la exSpice Girl Geri Halliwell, quien lo acompañó Bahréin, negó siempre los hechos y de mostró convencido tras el GP de que su puesto no estaba en riesgo. "Un proceso interno completo y largo fue llevado a cabo y la supuesta imputación ha sido rechazada. Fin de la historia", dijo.

Pero el caso volvió a reavivarse cuando en los últimos días con el envío de un correo electrónico anónimo, que contenía en especial mensajes de WhatsApp supuestamente escritos por Horner, a periodistas especializados en F1 y a responsables de otras escuderías.

Jos Verstappen se desligó del origen de esa información filtrada a los medios, al decir: "Eso no tiene sentido, ¿Por qué haría yo algo así cuando Max está tan bien aquí?".

De todas formas, a partir de un escándalo no parece encontrar un fin cercano, los rumores de una posible mudanza de Maxi Verstappen a Mercedes comenzaron a circular con mayor fuerza en las últimas horas, apunta el sitio especializado Motorsport.

Horner, de 50 años, dirige Red Bull desde su entrada en el Campeonato Mundial de F1 en 2005 y ganó los siete títulos que figuran en el palmarés del equipo, cuatro seguidos con el alemán Sebastian Vettel (2010-2013) y los tres más recientes con Verstappen (2021-2023). (Télam)