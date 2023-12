Juan Fernando Quintero y su futuro en Racing: "Tengo la oportunidad de ganar cosas"

Juan Fernando Quintero, delantero colombiano de Racing, se mostró confiado con su futuro profesional y aseguró que tiene la "oportunidad de ganar cosas" con la institución de Avellaneda en la próxima temporada.

"Me ha marcado en gran parte de mi carrera. Tengo la oportunidad de ganar cosas. Racing me incentivó, estoy muy contento acá después de lo que pasó con River", dijo el futbolista "cafetero".

Quintero viene de ser figura en el último partido en el que la "Academia" empató 2 a 2 ante Rosario Central en tiempo reglamentario (con un tanto suyo de penal) y en el que posteriormente cayó por 6 a 7 en los penales en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El futbolista de 30 años, además hizo mención a la relación con sus compatriotas Roger Martínez y Johan Carbonero, con quienes comparte el plantel profesional "albiceleste".

"Con Roger Martínez soy más contemporáneo. Con Johan y Roger estamos en la puerta de algo grande y podemos aportar al equipo. Estoy muy contento en Racing", opinó en diálogo con AS Colombia.

El jugador campeón de la Copa Libertadores de América 2018 con River Plate, por último, destacó el cariño recibido por parte de los hinchas de Racing.

“Agradecerles, quiero hacer las cosas bien y tener el reconocimiento de los hinchas es muy bonito. Estoy acá para darles alegrías y que nos llenen de aliento. Es muy gratificante”, concluyó.

Con respecto al entrenador del primer equipo, la dupla técnica conformada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, reemplazantes de Fernando Gago, no seguirá al frente del plantel con miras a la próxima temporada.

Los técnicos que suenan para hacerse cargo del equipo "académico" y con los que empezarán a negociar en el transcurso de las próximas semanas son Diego Martínez, Gabriel Heinze y Eduardo Domínguez.

El entrenador que sea elegido por el secretario deportivo Rubén Capria y la dirigencia encabezada por el presidente Víctor Blanco afrontará en el semestre venidero la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, el principal objetivo de la institución de Avellaneda. (Télam)