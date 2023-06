Juegos Evita de vóley: Río Gallegos define a sus representantes

Este miércoles a partir de las 20:00, en el gimnasio municipal 17 de Octubre tendrán lugar las instancias finales de la etapa local de los Juegos Evita de vóley.

El elenco de Atlético Boxing Club ya ganó boleto para la instancia provincial en la categoría Sub 15 Femenino. Resta definir a los ganadores en categorías Sub 15 Masculino, Sub 17 Femenino y Sub 17 Masculino.

Marcelo Chacón, referente de la disciplina en el gimnasio que oficiará de anfitrión, comentó a La Opinión Austral que si bien no se presentaron muchos equipos, los que llegan a esta instancia cuentan con un muy buen nivel de juego, lo que hará más atractivo cada partido.

Programa

Para recibir de la mejor manera a las visitas, por estas horas ultiman detalles para armar un acto especial que acompañe a los equipos locales.

El primer partido tendrá lugar en el centro del rectángulo con los representantes de la categoría Sub 15 Masculina de 17 de Octubre y Boca Río Gallegos.

A partir de las 21:00 jugarán los conjuntos Sub 17 femeninos de 17 de Octubre y su par de Atlético Boxing Club.

El último partido comenzará a las 22:00 y los rivales deportivos serán 17 de Octubre ante Salesiano con sus formaciones de la categoría Sub 17 Masculina