El sábado por la mañana salieron desde Río Gallegos una importante cantidad de deportistas con destino a Mar Del Plata para competir en los Juegos Nacionales Evita. Allí estuvo La Opinión Austral cubriendo la partida de la delegación. Los Juegos Evita son el programa deportivo y social más importante del país. Se realizan desde 1948 y reúnen a miles de jóvenes de todas las provincias argentinas, promoviendo el deporte formativo, la integración y los valores del trabajo en equipo.

En este marco, el secretario de Deportes de Santa Cruz, Ezequiel Artieda, dialogó con LU12 AM680 de Río Gallegos sobre la participación de la delegación santacruceña, integrada por 360 personas entre deportistas, entrenadores y personal de apoyo: “Estamos acá con la delegación ya previa de comenzar con las acreditaciones de cada uno de los deportes. La verdad que con muchísima ansiedad se les nota tanto a los profes como a los deportistas”, contó Artieda, quien destacó que este primer día “es uno de los más importantes porque es donde quedan todos los deportistas habilitados para la competencia”.

La delegación partiendo desde Río Gallegos a Mar del Plata. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El funcionario detalló que Santa Cruz viajó con 345 deportistas, de entre 11 y 18 años, que compiten en disciplinas como futsal, vóley, natación, atletismo, bádminton, tenis y tenis de mesa, entre otras. “Salimos entre 120 y 130 de Río Gallegos, y luego nos reunimos todos en Caleta Olivia, donde hicimos un breve acto de despedida y emprendimos el viaje”, relató.

Artieda remarcó además el acompañamiento del equipo de Canal 9 y del área de prensa del Ministerio de Desarrollo Social, que transmitirán diariamente desde los hoteles de la delegación para acercar a las familias la experiencia de los jóvenes. “La idea es hacer un vivo todos los días desde Mar del Plata, para que los deportistas cuenten cómo la están pasando y sus familias puedan seguirlos desde Santa Cruz”, explicó.

Consultado sobre los objetivos de la participación, el secretario fue claro: “En los Juegos Evita no es tanto el resultado. Son desafíos personales de cada equipo, que viene de ganar instancias locales y provinciales. Buscamos que puedan medirse, disfrutar, mostrar todo lo que trabajaron y proyectarse”. Además, consultado sobre los recortes presupuestarios Artieda respondió: “Hubo muchos recortes. La delegación antes era de 800 personas y pasó a 360. Este año, gracias a la decisión política del gobernador y la ministra, Santa Cruz dice presente en Mar del Plata”, enfatizó.

Por último, el funcionario recordó que los Juegos se extenderán hasta el sábado próximo, día en que se desarrollarán las finales. “Luego queremos dejarles una tarde libre para que los chicos puedan disfrutar, conocer la ciudad y cerrar esta experiencia de la mejor manera, antes de emprender el regreso a casa”, concluyó.