"Jugar en Córdoba a mitad de semana perjudica a nuestra gente", dijo el presidente de Estudiantes

El presidente de Estudiantes de La Plata, Martín Gorostegui, se mostró enojado con la confirmación de la sede de Córdoba para el miércoles en la semifinal de la Copa Argentina contra Boca y sostuvo que perjudica sus hinchas "por el traslado a mitad de semana".

"No se pudo torcer la decisión de la organización y nos vemos perjudicados. Después de pasar a semifinales tratamos de organizar con tiempo la fecha y el lugar. Pedimos la sede de Córdoba para el viernes 17. Nos comunicaron que la policía de Córdoba no podía hacerse cargo”, manifestó Gorostegui en diálogo con Télam.

El presidente del club "pincha" agregó: “Pedimos que si se reprogramaba se jugase en Buenos Aires, más sabiendo que la otra llave se jugaba en provincia. La organización nos dijo que el compromiso con Córdoba obligaba a jugarse allí. Lo ideal era jugar en una sede más cercana”.

Gorostegui también apuntó que “nos perjudica a los socios e hinchas, hicimos lo posible para causar la menor cantidad de problemas. Se tardó mucho en confirmar todo, se podría haber resuelto de otra manera, estoy convencido".

“Sentí la necesidad de pedirle disculpas a la gente, hicimos lo posible para resolverlo de otra manera, no pudimos torcer la decisión. No nos quedamos sentados, lo intentamos pero no se pudo”, remarcó el dirigente.

Sobre el partido y los rumores de que habría VAR en las semifinales, Gorostegui dijo que “nos hubiera gustado la presencia del VAR pero no pasó de un rumor. Nunca estuvo la posibilidad concreta, porque ya estaba pautado de esta manera. Designaron a un muy buen árbitro como Yael Falcón Pérez, con experiencia y no hay que ver nada raro”.

Al referirse al encuentro opinó: “Confiamos en nuestro cuerpo técnico y en nuestros jugadores. Sabemos de las necesidades de Boca pero Estudiantes es un club con historia, con un prestigio ganado y vamos a ir a competir con muchas ilusiones y con nuestras armas”.

"Tenemos la posibilidad de jugar una semifinal, algo que no pasaba hace mucho tiempo. Estuvimos cerca el año pasado en la Libertadores y este año en la Sudamericana, que fue algo concreto y lo vimos demasiado cerca. Lo merecíamos y no se dio. Ahora tenemos otra chance y una nueva ilusión y vamos por eso”, analizó.

Por último, Gorostegui señaló que “no es poco que tengamos asegurado jugar la Copa Sudamericana del año próximo. Por tercer año consecutivo tenemos presencia internacional y es algo que buscamos mantener en el tiempo. Obvio que la Libertadores es algo especial para nosotros”. (Télam)