Julio Velasco brindó una charla para entrenadores juveniles de Estudiantes

El argentino Julio Velasco, reconocido director técnico de vóleibol, participó hoy del meeting para entrenadores de fútbol y de las distintas disciplinas que se practican en Estudiantes que se realiza todos los años y remarcó la importancia de "saber escuchar, saber comunicar y que a los chicos no hay que generarles demasiadas ilusiones y expectativas, especialmente en el fútbol".

El argentino, radicado en Italia, habló sobre metodología, scouting y el rol del entrenador, a través de un video y remarcó el valor "de enseñar" y destacó "ya los chicos están muchas veces llenos de presiones que les cargan los padres, entonces hay que tener mucho cuidado, porque en el fútbol el cuello de botella cada vez es más angosto y hay que entender estas cosas para que después si no llegan no se lo hagan vivir como un fracaso".

Velasco explicó que a la hora de captar deportistas los dos parámetros importantes a tener en cuenta son la potencia y la velocidad, y "para eso hay que manejarse con datos objetivos. Después está la técnica individual. Tener habilidad con la pelota no significa saber jugar, hay una gran distancia. Saber jugar es saber interpretar las situaciones de juego".

De la charla que organizó el club a través de Estudiantes Innova, Velasco indicó que "otro elemento es la capacidad de aprendizaje. Si acepta el desafío de buscar algo nuevo. Algunos tienen una capacidad alta de aprendizaje hasta que llega un momento en que se estanca".

"Hay que tener en claro que los chicos no son adultos pequeños. Hay edades que no se los puede cargar tanto emocionalmente y ya motivación le va a sobrar. No excederse en las arengas porque pueden resultar perjudiciales", prosiguió.

El prestigioso entrenador de vóley argentino puntualizó también que "un entrenador, un formador tiene que saber entender que lo que es fácil para uno puede ser difícil para otro. El jugador mediocre está acostumbrado a luchar y el más dotado tal vez luche menos. Entender que todos somos diferentes".

En otro tramo de la charla, que se extendió por 50 minutos, Velasco contó: "no es importante lo que decimos como entrenadores, importa lo que le llega al otro, importan las formas de cómo lo decimos, cómo les llegamos. Estar seguros. Hay que usar mucho el recurso de la imagen, es más importante que las palabras. Habría que saber explicar a través de las imágenes. Eso tiene más fuerza".

Por último, Velasco advirtió que "el objetivo siempre es ganar y las tácticas son las estrategias que usamos para poder ganar. Saber utilizar la tecnología para tener más elementos y datos objetivos. Entender el juego, que es la columna vertebral, no hay que perder tiempo en lo que no es importante. Tener en cuenta que dirigimos personas y no máquinas. Saber escuchar y saber comunicar". (Télam)