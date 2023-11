"Kily" González: "Estoy convencido de que Unión se va a quedar en primera"

El DT de Unión de Santa Fe, Cristian "Kily" González, aseguró hoy que su equipo "se va a quedar en primera", en el día previo al choque con Tigre por la 14ta. y última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga, que definirá el segundo descenso.

"Voy a luchar para que Unión se quede en primera y estoy convencido que se va a quedar en primera. Merece estar en primera. Vamos por esa ilusión de que todos juntos lo consigamos", manifestó González en conferencia de prensa.

Para el "Kily", el duelo ante Tigre representa "uno de los partidos más importantes" de su carrera en el fútbol, que incluye su pasado como futbolista de Rosario Central, Valencia de España, el seleccionado argentino, entre otros.

"He jugado clásicos con Central y los he ganado. Pero por lo que representa, esto va de la mano por cómo uno siente el fútbol. En un momento fui hincha, jugador, entrenador y la pasión no la cambio por nada. El fútbol es pasión y es una forma de vivir. Se cambian muchas cosas, pero el amor a la camiseta no se cambia. Soy hincha de Central, pero en Unión soy feliz", indicó el "Kily".

El entrenador tatengue señaló que su plantel está "preparado para la batalla" en alusión a la definición por la permanencia entre los equipos implicados en la zona baja de la tabla anual.

"Esto es fútbol, más allá de lo que digan. No es vida o muerte, es fútbol, pero estamos convencidos de que nos vamos a quedar en primera. A todos los que apuntan, que apunten. Vamos a luchar contra todos y contra todo para conseguir el objetivo", señaló González.

El "Kily" evitó referirse a su futuro en el club a partir del día domingo: "No hago futurología, eso no existe. Hay que vivir el presente y es esto. No me puedo a poner a pensar en seguir o no. Sería una falta de respeto".

Y agregó: "Tuve ofertas hace meses para irme y me quedé en Unión. Y los jugadores lo saben. Voy para adelante y pienso que vamos a conseguir el objetivo, que era otro, pero nos encontramos esta realidad. Hay que ponerle el pecho".

Por último, dejó un mensaje para la hinchada de Unión: "Hay que pedirle solamente que se entregue como hace siempre. No se le puede pedir mucho más. Sé que vamos a tener un gran recibimiento. Nosotros tenemos que transmitir también".

Unión de Santa Fe ocupa el penúltimo puesto de la tabla anual con 43 unidades, en zona de descenso directo, y sólo supera al ya descendido Arsenal (35). Mañana recibirá a Tigre, desde las 18, en el "15 de abril", y estará pendiente de los partidos que iniciarán a la misma hora entre Platense-Sarmiento (46); Vélez (46)-Colón (45) y Banfield-Gimnasia LP (45). (Télam)