En nota realizada en la secretaría del Atlético Boxing Club tuvimos oportunidad de dialogar con las máximas autoridades de la institución encabezadas por el presidente Leonardo Mata junto a César Vacca y a Mariela Mendoza, sobre la actualidad del club y los proyectos futuros mas cercanos, luego de la asamblea que los nominó como las máximas autoridades del club.

Sobre el particular y a dos meses de la nueva asunción, Leo mata enfatizó que “..es una continuidad de lo que venimos haciendo hace cuatro años, con la gente que nos acompaña y sumando a gente del club que tiene granas de trabajar y hay que aclimatarse porque todo va cambiando, las cosas van cambiando, el mundo va cambiando y tenemos que funcionar como una empresa..” declara el presidente mirando hacia el futuro.

Por su parte César Vacca habla de fútbol dado que están encarando un nuevo Torneo Regional, algo que el club busca desde hace muchos años para obtener un ascenso, destacando que “…como todos los años encaramos el torneo Regional con mucha seriedad y mas alla de los resultados deportivos, estamos muy contentos con el desempeño del equipo, aunque nos tocó una zona dura y lo vamos superando partido a partido, ahora tenemos un desafío importante con Bancruz y esperamos que nos vaya bien…”

“Como todos los años intentamos llegar al último partido y a veces se nos ha dado pero seguimos buscando este ansiado ascenso que se nos viene negando pero tanto el cuerpo técnico como los dirigentes y los jugadores tenemos el mismo objetivo y por eso trabajamos mucho…”

La secretaria Mariela habla sobre la responsabilidad que le cabe en el club y como mujer, asumiendo una tremenda responsabilidad, “…que día a día voy asumiendo tratando de cumplir con mi función de la mejor manera posible, yo siempre digo que tengo la suerte de contar con César, con Cintia, con Tito con Facundo, por lo que no estoy sola y permanentemente estamos consultándonos, hablándonos, porque a veces el partido se está jugando pero también tenemos que ver un montón de otras cosas que suceden diariamente, los espacios que se utilizan las previas el día antes y el día después y en esto hay mucha gente que trabaja con nosotros…”

Volviendo a la charla con el presidente Mata la consulta pasó por saber que significaría ascender en el Torneo Regional, a lo que manifestó que “ sería ingresar en el fútbol grande de la Argentina para tratar de mantenerse durante mucho tiempo, porque el nombre del Boxing suena cada vez que hablamos de la región, con un equipo que pelea siempre por ascender, aunque también lo hacemos llevando chicos, relacionándonos con mejores clubes del país, y por eso el Regional es un paso mas que hay que dar para instalarnos en el fútbol grande de La Argentina”.

Hablando sobre las nuevas ideas, el Boxing Club organiza algo que no se había hecho nunca y es un “Mundialito”, y la idea pasa aporque hacemos bastantes cosas por el fútbol infantil e intentamos instalarlo como se instalaron otros torneo, por lo que vamos a aprovechar a reunir a todos los chicos de la parte sur del país y del sur de Chile también y traer captadores de Buenos Aires para poder mostrar lo que tenemos y terminar el año de la mejor manera”

Que sea para todos los chicos de la Patagonia, que si sale algún talento sea visto como se debe por los que lo pueden evaluar – expresó Mata quien a la vez remarcó también la experiencia de “exportar” jugadores del Boxing hacia los grandes clubes del país, – donde no solo es el el fútbol sino que también lo hacemos con las otras ramas que posee el club como el Hockey, pero entre lo ms destacado están la escuela de fútbol y las formativas, y como hace 25 años que estoy en el club – remarca Leo mata _ la idea es que siga esa idea de promover chicos, que no solamente existe River, también existe Riestra, existe Banfield, y entonces mejorar la agenda para que los chicos puedan sobresalir por sus condiciones y hoy tenemos entre 46 jugadores dispersados por distintas instituciones de todo el país…“La institución cuenta ahora con un departamento encargado del aspecto social del club, organizando torneos, organizando charlas y actividades , tratando también de hacer reconocimientos a los deportistas del club y además estamos en contacto con un montó de entidades intermedias que se acercan al club y con muchos realizamos convenios para el uso de las instalaciones para toda la comunidad, incluso de la tercera edad, escuelas que no tiene espacios, enfatiza Mariela remarcando que “..incluso para sus actos de algunas escuelas y permanentemente estamos en contacto con toda la comunidad..”

“..cuando nos piden colaboración, entendemos que somos parte dela comunidad y que debemos estar también con ellos lo que también es una responsabilidad – remarca Mariela con énfasis y nos comenzamos a despedir de los dirigentes del Boxing con una frase de Leo Mata al recordar el cumpleaños 105 de la entidad que tuvo lugar en agosto “..donde fue simple porque estábamos acomodando la nueva comisión y lo hicimos con los mas allegados y lo mas simple posible pero estamos trabajando mucho en todo el club, remarcando la luminaria, los pisos, las nuevas canchas y otras para el año que viene, y somos felices cada vez que podemos cambiar algo del club…”

Panorama interesante de una de las entidades mas grandes de la ciudad y de la Patagonia, quien presentó su nueva indumentaria con La Opinión Austral en su frente, con muchos años junto a la comunidad y a la gente de la ciudad que los vio crecer a través del tiempo.