La AFA suspendió la afiliación de la Liga de Futbol de San Luis

La Asociación del Futbol Argentino (AFA), a través de su Consejo Federal, resolvió suspender transitoriamente la afiliación de la Liga Sanluiseña de Futbol a raíz de la intervención del San Luis FC por parte de la Dirección de Personas Jurídicas, que depende del Gobierno provincial.

El club San Luis había sido intervenido tras el cambio de gobierno en la provincia, en diciembre pasado, por detectar supuestas irregularidades. La medida dispuso el nombramiento de una comisión para normalizar la situación en el plazo de 180 días.

Al conocer la decisión del organismo provincial, la AFA dispuso anoche suspender la afiliación de la Liga Sanluiseña por entender que la medida constituye "una violación al principio de no intervención e independencia de sus miembros" según lo establece el estatuto vigente.

La resolución de AFA deja sin participación al futbol femenino de la provincia puntana, que había logrado el ascenso a la Primera División; y a los clubes Estudiantes y Juventud Unida, que disputan el Torneo Federal y en el caso de uno de ellos (Juventud Unida) la disputa de los 32avos. de la Copa Argentina, en donde debe cruzarse con Deportivo Maipú de Mendoza.

En su momento, el Consejo que rige al futbol federal intimó a los interventores del club y notificó a la Liga Sanluiseña y a sus autoridades -el último 29 de diciembre- para que "den cuenta de la situación" y al no obtener respuestas decidió suspender la afiliación de la Liga puntana.

La medida de la AFA afecta además a los clubes puntanos que integran la liga de la provincia, que no podrán jugar el Torneo Regional o competencias organizadas por el Consejo Federal de la AFA a nivel ligas o clubes.

(Télam)