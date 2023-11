La Bombonera le sienta bien a Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa salió victorioso una vez más de La Bombonera, luego del batacazo de Uruguay ante la Argentina, con triunfo por 2-0, en la 5ta. fecha de Eliminatorias Sudamericanas, y demostró que este estadio le sienta muy bien.

Para empezar, Bielsa se consagró campeón con Newell's Old Boys en 1991, cuando tuvo mejor puntería en los penales ante el Boca de Washington Tabárez.

La jornada lluviosa del 9 de julio de 1991, Newell's cayó 1-0 (gol de Gerardo Reinoso) y la serie quedó 1-1 por la victoria en Rosario con tanto de Eduardo Berizzo.

Newell's, ganador del Apertura, se impuso ante un Boca, ganador del Clausura, que no pudo contar con sus máximas estrellas Gabriel Batistuta y Diego Latorre, citados por el seleccionado argentino dirigido entonces por Alfio Basile.

El 6 de mayo de 1992, el Newell's visitó a Boca otra vez, pero el resultado fue empate 1-1. Alfredo Mendoza abrió el marcador para la "Lepra" y Alberto Márcico lo igualó para el "Xeneize".

Siete años más tarde, ya como DT de Vélez Sarsfield, una calurosa tarde del 28 de febrero de 1998 y antes de consagrarse campeón del torneo Clausura, contó con una victoria clave en la Bombonera por 3 a 2 sobre un conjunto "xeneize" dirigido por Héctor "Bambino" Veira. El gol de penal que le dio el triunfo lo convirtió José Luis Chilavert..

Otra jornada imborrable para Bielsa se registró el 10 de noviembre de 2001, nada menos que en la despedida de Diego Maradona. El "Loco", con el seleccionado argentino que dirigía, enfrentó a un Resto del Mundo que terminó ganando por 6 a 3. Pero esa inolvidable frase de Diego seguramente también lo abarcó al "Loco", un sempiterno cultor de ese concepto de que "la pelota no se mancha". (Télam)