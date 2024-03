La Bombonera ovacionó a Edinson Cavani en la entrada en calor

Los hinchas de Boca Juniors ovacionaron al delantero uruguayo Edinson Cavani cuando junto a sus compañeros se encontraba haciendo la entrada en calor en previa al cotejo con Belgrano de Córdoba por la octava fecha del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional De Fútbol (LPF) en La Bombonera.

Al realizar un ejercicio que consistía en definir al arco, los hinchas "Xeneizes" cantaron: “aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, los goles de Cavani ya van a venir”, en apoyo al exdelantero de PSG, de Francia, y Manchester United, de Inglaterra, que no está de racha con los goles y quedó en el “ojo de la tormenta” para algunos luego del Superclásico ante River Plate.

Lo cierto es que Cavani solo lleva 3 goles en 20 partidos jugados en Boca, le marcó a Platense en la primera fecha de la Copa LPF del 2023, a Talleres ( C) por los cuartos de final de la Copa Argentina y a Palmeiras, de Brasil, por las semifinales de la Copa Libertadores.

Pero no todo quedó ahí, porque desde atrás del arco donde se ubica “La 12” también le cantaron también “uruguayo, uruguayo” a Cavani y fue muy aplaudido cuando dieron la formación que dispuso Diego Martínez para enfrentar al “Pirata” y volvieron a repetir el cántico para el “Charrúa”.

(Télam)