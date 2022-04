La casa, el debut y los valores de Juan Gauto en la voz de su madre Norma: "El sueño se está cumpliendo"

El nombre de momento: Juan Gauto, el futbolista de 17 años nacido en Corrientes y que vivió desde su primer año de vida en Perito Moreno (Santa Cruz), transita uno de los mejores momentos de su vida. Actualmente está en nombre de todas las tapas, las radios nacionales hacen eco de su historia, los usuarios en las redes sociales comparten cada información que sale del santacruceño y esto genera una gran expectativa para sentarse y ver un partido donde Juan esté convocado.

El mes de Abril le ha sentado bien al futbolista, que en dos meses cumplirá 18 años y será mayor de edad. Juan Gauto debutó en la tarde del 15 de abril en la derrota del "Globo" por 2 a 1 ante Tigre en condición de visitante por la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional y este martes 19 jugó su primer partido en el patio de su casa, el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

¿Porqué el patio de su casa?, el santacruceño vive hace casi seis años en la pensión del club que se ubica detrás de la platea Alcorta del estadio. Allí transita sus días junto a "Globita", la perra que adoptó y que es su fiel amiga.

Perito Moreno, la ciudad santacruceña donde Juan se crió es un punto fuerte en el corazón y en el pensamiento del futbolista. Allí, tiene a sus amigos de la infancia, a su familia que está integrada por sus tres hermanos y una hermana, y su madre Norma.

El segundo de derecha a izquierda es Juan Gauto tocando el redoblante.

Justamente Norma, la madre de Juan que decidió llevarlo de Corrientes al futbolista a su primer año de vida junto a sus hermanos. La responsable de trasladarle valores, de la humildad y del sacrificio que hay que hacer en esta vida para ganarse las cosas habló esta tarde en LU12 AM680 y manifestó como viene llevando las emociones tras el debut en Primera División de su hijo.

"La verdad estoy muy orgullosa de él. Acá en todos lados nos saludaron y nos felicitaron", indicó Norma. La madre de Juan reconoce no ser futbolera, pero que Juan la mantiene al tanto de las novedades en Huracán.

"El nos avisa un día antes, me dice 'Mamá jugamos mañana' y yo dejo de hacer todo y estoy sentada una hora antes para ver el partido", aseguró.

La familia de Juan aún no pudo viajar a Buenos Aires para ver un partido como espectadores en el Tomás Adolfo Ducó. Uno de los sueños de ella es poder estar ahí, para su hijo y observarlo luciéndose en la cancha, sin embargo esto será sorpresa. "En cualquier momento me voy, el me dice que vaya cuando quiera pero le quiero caer de sorpresa", manifestó Norma en diálogo con LU12 AM680.

Han pasado muchos años de que Juan era niño y que jugaba todo el tiempo a la pelota en las calles de su barrio de Perito Moreno. Eso su madre no lo olvida y el recuerdo está latente: "Me acuerdo cuando el tenía su pelota y jugaba atrás de mi casa, ahí me decía que cuando sea futbolista me iba a comprar una casa", dicho y hecho, Juan lo hizo y su hogar espera por ser habitado por ellos este año, actualmente alquilan una vivienda.

"Todavía no está terminada la casa, se terminará muy pronto y el sueño se está cumpliendo", aseguró. Norma y sus hijos se encuentra felices de este presente de Juan y más allá de extrañarlo, y si bien hace seis años que está en Huracán cuesta acostumbrarse a que no esté en el día a día en Perito Moreno: "Lo extraño, lo extraño mucho, pero él tiene que seguir con su carrera y con lo que más quiere que es el fútbol".

Así está actualmente la casa que Juan Gauto le construye a su familia en Perito Moreno.

Por otra parte, desde la familia de Juan agradecieron a AOMA que lo apoyó cuando comenzaba a dar sus primeros pasos en el "Globo" de Parque Patricios. Actualmente, Norma continúa trabajando "haciendo changas y planchado doméstico. A Juan y no le pido nada pero el paga el alquiler, hasta que se termine la casa", finalizó la madre del peritense que cumple el sueño de muchos jóvenes de este país: jugar en la Primera División del Fútbol Argentino.