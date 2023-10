Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Serán jornadas a pleno fútbol +35. Los clubes se encuentran molestos debido a que la Liga Nacional Sénior se estaba desarrollando, pero tuvo que parar por el inicio del torneo local de la Liga de los Barrios. Desde la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios dijeron que los jugadores que participan del Nacional no podrían jugar en su liga. ¡Se complicó todo!

División A

Este viernes en la cancha Nora Vera se disputarán dos encuentros y serán los siguientes: 20:00, Los Halcones vs. Arco Iris y, a las 22:00, Estrella del Este vs. Matadero.

El sábado se jugarán otros dos duelos, pero en el Emilio “Pichón” Guatti de Boxing Club: 20:00, Deportivo Cacique vs. San Benito y, a las 21:45, Camioneros vs. Deportivo Cristal.

El domingo en la Nora Vera se disputará un duelo tempranero, desde las 11:00, Unión Fútbol Club se medirá frente a Don Bosco. Durante la noche, en Emilio “Pichón” Guatti, jugarán: 20:00, Belgrano vs. Sol de América y, a las 21:45, Vial Santa Cruz vs. Petrel.

El lunes se terminará la fecha para esta división en la Nora Vera: 20:00, Fortaleza vs. Martín Güemes y, a las 22:00, Sur 87 vs. Juventud Unida.

División B

El sábado en la cancha de Defensores del Carmen jugarán: 13:00, La Vega vs. Huracán Santacruceña; 14:45, Unión Santiago vs. Deportivo Fénix, y, a las 16.30, Lamadrid vs. Atlético 23 RG.

En la misma cancha, pero el domingo se cruzarán: Desamparados vs. La Kuadra, José Ortega vs. Chopper’s, Gas Aike vs. Miramar y Chaco vs. Warrior. Asimismo, el lunes, Junín y Atlanta terminarán la fecha en la Enrique Pino.