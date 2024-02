La Conmebol aprobó para jugar la Libertadores un estadio en Bolivia a 4.083 metros de altura

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) , ​​aprobó el estadio de la ciudad boliviana de El Alto, ubicada a 4.083 metros sobre el nivel del mar, en donde el equipo local Always Ready recibirá al Sporting Cristal de Perú, el 20 del actual por la Copa Libertadores.

El ayuntamiento y el club informaron que la Conmebol inspeccionaron el pasado lunes el estadio Villa Ingenio, inaugurado en 2017 y con capacidad para 25.000 espectadores, antes de aprobar el escenario para el cotejo de segunda ronda de la Copa Libertadores.

“Es un día histórico para la ciudad de El Alto”, saludó el presidente de Always Ready, Andrés Costa, durante una conferencia de prensa celebrada anoche en el estadio, el más alto de Bolivia por delante del de Potosí (3.900 metros), indicó el diario bollviano El Alto es noticia.

No obstante, el estadio de El Alto no ubicado a mayor altura en Sudamérica ya que el Daniel Alcides Carrión, a 4.378 metros de altitud en Cerro de Pasco, en el centro de Perú, es el número uno.

(Télam)