La copa "Serie Río de la Plata" confirmó su calendario con notoria presencia argentina

La organización de la copa "Serie Río de la Plata" confirmó hoy el calendario de partidos amistosos que contará con las participaciones de San Lorenzo, Huracán, Newell's Old Boys, Rosario Central, Belgrano de Córdoba, Atlético Tucumán, Vélez, Gimnasia La Plata y Unión de Santa Fe.

El torneo de verano se llevará a cabo en Uruguay, desde el miércoles 10 al martes 23 de enero de 2024, y será transmitido por la señal Star+ y ESPN Premium.

Los equipos uruguayos confirmados son Nacional, Peñarol, Cerro, Liverpool, River, Cerro Largo, Deportivo Maldonado, Defensor Sporting y Danubio.

Asimismo fueron convocados Colo Colo de Chile, Vasco da Gama de Brasil (dirigido por el riojano Ramón Ángel Díaz) y Universidad César Vallejo de Perú.

La programación de la "Serie Río de la Plata", con horarios a confirmar, es la siguiente:

10 de enero: River vs. Newell's

11 de enero: Cerro vs. Vélez

12 de enero: Cerro Largo vs. Gimnasia LP

13 de enero: Liverpool vs. Rosario Central y Nacional vs. Unión

14 de enero: River vs. Vélez y Peñarol vs. Newell's

15 de enero: Cerro Largo vs. Atlético Tucumán y San Lorenzo vs. Gimnasia LP

16 de enero: Danubio vs. Huracán, Defensor Sporting vs. Unión y Colo Colo vs. Rosario Central

17 de enero: Vélez vs. Belgrano y Nacional vs. Peñarol

18 de enero: Liverpool vs. Huracán, Danubio vs. Atlético Tucumán y San Lorenzo vs. Vasco da Gama

19 de enero: Unión vs. U. César Vallejo, Defensor Sporting vs. Rosario Central y Nacional vs. Colo Colo

20 de enero: Peñarol vs. Belgrano

21 de enero: Deportivo Maldonado vs. Vasco da Gama

22 de enero: Liverpool vs. Colo Colo, Defensor Sporting vs. U. César Vallejo

23 de enero: Peñarol vs. Nacional (Télam)