El departamento de Fútbol de la Liga de Fútbol Sur se creo en 1997 a instancias y esfuerzos de quien fuera su mentor el profesor Esteban Menéndez, un enamorado del esfuerzo por los mas chicos, quien insistió y presentó el proyecto ante el cuerpo de consejeros de la Liga con el apoyo de Pablo Perea y de la comisión directiva.

Iniciado ese año el fútbol infantil contaba con partidos desperdigados por los clubes sin un orden establecido, por lo que la regulación de estas divisiones, fue uno de los motivos mas claros para su creación, donde Menéndez en su proyecto destacaba que “…nuestro fútbol emprenderá a partir de ahora una nueva tarea, convencidos de nuestra vocación y objetivos, esperando con fe y esperanza los resultados del futuro, porque aunque el tiempo es lento, algún día serán una realidad…”

Nunca mas acertado ese párrafo por destacar lo que vive hoy el fútbol de la ciudad, con una escala etaria que les brinda a los chicos desde muy pequeños jugar en un deporte organizado y dirigido hacia un futuro de grande realizaciones.

Por ello se le dio vía libre en aquel tiempo y el 24 de abril de 1997 el consejo directivo de la liga aprobaba finalmente el proyecto y Menéndez se ponía en marcha para concretar el primer torneo que se jugaría en tres divisiones, séptima, ,octava y novena.

En séptima división participaron los equipos de Campus, Independiente, gimnasio Rocha, Bancruz, El Puerto, Argentina 78, 1° de Mayo, Petrolero Austral y dos equipos de Hispano Americano (A y B), donde Hispano “A” fue el ganador seguido de Campus y de Rocha, con Martín Flores como el goleador del equipo celeste.

En octava división de la liga, jugaron ese primer torneo Campus, Capitán Giacchino, Rocha, Hispano, Petrolero Austral, Sporting, Independiente, Argentina 78 y 1° de Mayo, siendo el campeón Campus con Capitán Giacchino y Rocha detrás y con Facundo Muñoz del Rocha como el goleador del torneo.

En novena división jugaron dos equipos de Hispano Americano, Independiente, 1° de Mayo, Deportivo Vial y Campus, siendo éste último el campeón seguido de Hispano Americano “A” y de Independiente y Maximiliano Ceratto fue el goleador con la impresionante suma de 19 goles en 10 partidos.

La liga de fútbol sur ya tenía su departamento infantil, y el crecimiento fue paulatino pero permanente y así lucen hoy también en todas las divisiones con la escala lógica desde los mas chicos del fútbol local.