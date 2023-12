La entrenadora Daniela Díaz dejó su cargo en River y se despidió en redes sociales

La entrenadora cordobesa Daniela Díaz dejó hoy su cargo en River Plate y se despidió en redes sociales, donde extendió agradecimientos y se lamentó porque no pudieron "lograr el objetivo" de ganar el campeonato.

"Lamentablemente no pudimos lograr el objetivo de este campeonato y hoy toca cerrar una etapa. Han sido 2 años hermosos, llenos de experiencias y mucho aprendizaje", escribió Díaz en su cuenta personal de Instagram.

Díaz agradeció a River por la oportunidad, a los y las hinchas; a su familia y amigos que fueron "pilares en momentos difíciles"; y a las jugadoras que dirigió.

"Ha sido un privilegio poder entrenarlas. De todas me llevo algo, espero que pronto nos volvamos a ver dentro de una cancha y que nunca dejen de luchar por sus sueños y sus derechos", apuntó la ex DT de Belgrano de Córdoba.

"Le deseo de corazón lo mejor a este River en primera y en todas sus categorías formativas. Ojalá mi paso por este club haya servido para inspirar a más mujeres. El camino continúa", concluyó Díaz. (Télam)