La estrella de la NBA, Kyrie Irving, podría perder millones de dólares por no vacunarse

La NBA ya se puso en marcha con los partidos de pretemporada y la organización continúa trabajando en la concientización para que los jugadores, árbitros y todo el staff de las franquicias estén vacunados contra el COVID-19.

Sin embargo, hay varios jugadores que se han pronunciado de manera negativa. Pero hay uno de ellos que resalta del resto: Kyrie Irving, estrella de los Brooklyn Nets, y que fue campeón de la NBA junto a LeBron James con los Cleveland Cavaliers, sufriría pérdidas millonarias de su contrato si mantiene su negativa de inocularse contra el coronavirus.

Según indicó la cadena ESPN en los Estados Unidos, si Irving no cambia su postura, no podrá participar de todos los partidos que su equipo dispute como local en el Barclays Center, ya que por una normativa sanitaria la ciudad de Nueva York exige al menos la primera dosis de la vacuna para que las personas puedan acudir a lugares cerrados con gran afluencia de público.

Por este motivo, los Nets lo sumaron a la lista de “inelegibles” para el encuentro de esta noche por la pretemporada frente a los últimos campeones de la liga, los Milwaukee Bucks del griego Giannis Antetokounmpo. De esta manera, el ex jugador de Cleveland y Boston se perderá la suma de 381 mil dólares en cada juego en casa y contra otros equipos en ciudades que poseen las mismas restricciones, tal sería el caso de una visita para enfrentarse a los Golden State Warriors o los New York Knicks.

Frente a este escenario, el jugador de 29 años, que debería ganar 35 millones de dólares en la temporada, podría perder hasta 15.600.000 en caso de no disputar ningún encuentro de local en Brooklyn. El base, considerado uno de los mejores de los últimos tiempos en la NBA, no participó en ninguno de los entrenamientos del equipo en Nueva York, en cambio sí lo hizo con el equipo en su paso por San Diego, estado en donde no existen las mismas reglas de salubridad.

Es importante recordar que aunque el sindicato de jugadores de la NBA y la liga que preside Adam Silver habían alcanzado un acuerdo que no obligaba a los basquetbolistas a estar vacunados, las normativas de cada ciudad o estado están por encima de esa decisión de la organización de la competencia.