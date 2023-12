La final de la Copa Argentina entre Estudiantes y Dse jugará el miércoles 13 en Lanús

El estadio Ciudad de Lanús será el escenario de la final de la Copa Argentina entre Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia, que se jugará el miércoles 13 de diciembre a las 21.10, solo resta la confirmación oficial pero los clubes ya fueron notificados y a pesar del recambio de autoridades en la Provincia de Buenos Aires la Aprevide dio la autorización.

El escenario cuenta con una capacidad de 47.090 espectadores y en las próximas horas se informará el modo de la venta de entradas y la cantidad que tendrá cada institución, mientras que ya se supo que el público de Estudiantes ocupará la tribuna local e ingresará por la calle Madariaga.

Desde el organismo de seguridad deportiva, que hoy encabeza Eduardo Aparicio, se destacó la predisposición del intendente electo, Julián Álvarez, para que la final del torneo más federal del país se juegue en el Néstor Díaz Pérez.

El conjunto de Florencio Varela, que dirige Julio Vaccari, llegó a la final producto de tres victorias y dos empates, donde luego se impuso en la definición por penales.

Venció a Ituzaingó 3 a 2, a Centro Español 1 a 0, igualó con Estudiantes de Río Cuarto sin goles, con Chaco For Ever 1 a 1 y le ganó a San Lorenzo 1 a 0.

Estudiantes, por su parte, ganó 4 partidos e igualó 1 a 1 con Independiente, al que eliminó por la vía de los penales. Los de Eduardo Domínguez superaron 3 a 0 a Independiente de Chivilcoy (partido que dirigió Abel Balbo), a All Boys 1 a 0, a Huracán 2 a 0 y a Boca 3 a 2.

Ambos equipos jugarán por primera vez la final de la Copa Argentina y el ganador se llevará un premio de 29 millones de pesos, además de la clasificación a la Copa Libertadores de América.

El árbitro del partido será Nicolás Ramírez. (Télam)