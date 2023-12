La Fórmula 1 tiene nombre y apellido: Max Verstappen

El piloto neerlandés Max Verstappen tuvo una superioridad abrumadora con Red Bull a lo largo de toda la temporada 2023 de la Fórmula 1, y basta con repasar los números para comprobarlo, porque no sólo anotó su nombre en una lista histórica de tricampeones de la Máxima, sino que encima lo hizo luego de imponerse en 19 de las 22 carreras disputadas a lo largo del año.

Tras el bicampeonato conseguido en 2022, Verstappen salió decidido a revalidar el título, esta vez a bordo del RB19 que diseñó la escudería austríaca con la intención de mantener la tendencia a su favor. Y el resultado fue arrollador, porque incluso en dos de esas tres carreras que no tuvieron a Verstappen como ganador (GP de Arabia Saudita y GP de Azerbaiyán), también fue Red Bull el que festejó, aunque en este caso de la mano de su coequiper, el mexicano Sergio "Checo" Pérez.

Con esas 19 victorias, Verstappen pulverizó el récord de 15 que él mismo había conseguido en 2022 y también superó, con 21, los 18 podios que había logrado en 2021. Además, con la racha de 10 victorias que enhebró entre el GP de Miami y el GP de Italia, aplastó la marca de más victorias consecutivas que desde el 2013 pertenecía a Sebastián Vettel, con 9. Pero aún más contundente fue el número de vueltas lideradas porque Max estuvo al frente en 1.003 sobre las 1.325 posibles.

La superioridad de su Red Bull, que volvió a demostrar estar varios escalones por encima de sus rivales, sumado al talento y la desfachatez que demuestra el piloto de 26 años cada vez que se sube a su monoplaza, fue un cóctel perfecto para que Verstappen alcance el escalón de otras grandes figuras de la Fórmula 1 que también lograron tres campeonatos: Jack Brabham (1959, 1960 y 1966), Jackie Stewart (1969, 1971 y 1973), Niki Lauda (1975, 1977 y 1984), Nelson Piquet (1981, 1983 y 1987) y Ayrton Senna (1988, 1990 y 1991).

Durante toda la temporada, el único que pudo cortar, al menos por una fecha con la hegemonía de Red Bull, fue el español Carlos Sainz Jr, quien dejó su firma en el Gran Premio de Singapur.

Y, entre los mortales, o mejor dicho, los no Red Bull, quien también se merece un párrafo en lo mejor de este 2023 es el español Fernando Alonso, quien volvió a demostrar con su Aston Martin lo que es capaz de hacer. El bicampeón del mundo terminó seis veces detrás de los Red Bull y fue el piloto que más veces lo logró. Además, finalizó el campeonato en la cuarta colocación, por detrás de Verstappen, Pérez y el inglés Lewis Hamilton.

Con la temporada de Alonso, Aston Martin quedó quinto en el campeonato de constructores, con 280 puntos, y 206 de esas unidades las sumó el español. (Télam)