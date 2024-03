La Liga de Fútbol Sur de Santa Cruz anunció la fecha de inicio y la primera fecha de la Primera, Quinta y Sexta división. Será el fin de semana del 16 y 17 de marzo, donde los clubes volverán a disputar un partido de fútbol federado en Río Gallegos tras meses de párate.

Tras un párate, esta competencia volverá en dos fines de semanas más y a continuación te dejamos la primera fecha de la Primera división de la Liga de Fútbol Sur de Santa Cruz.

Defensores del Carmen, tras estar un año sin jugar en esta liga volverá a jugar en condición de local frente a Estudiantes Río Gallegos. Será un partido más que parejo, “Defe” se encuentra con un plantel que recién se esta conociendo, mientras el “Pincha” mantuvo la base y llegaron refuerzos para esta temporada.

En otro de los encuentros, el último campeón de la Liga de Fútbol Sur, Atlético Boxing Club recibirá a Boca Río Gallegos en el Emilio “Pichón” Guatti. El Albiverde mantuvo todos sus jugadores del ámbito local e intentará conseguir su titulo numero 22. Mientras el Xeneize cuenta con técnico nuevo y muchos juveniles dentro de su plantel.

Escorpión FC cuenta con nuevo técnico como lo es Carlos Padín, y en su debut le tocará enfrentarse al siempre duro Unión Santacruceña. Un partido más que interesante, uno cuenta con la experiencia y, el otro con la juventud.

12 años, si 12 años son los que Bancruz no juega un partido oficial, y este 16 o 17 de marzo esa racha se cortará cuando enfrente a Hispano Americano. Tal como Defensores, el “Bancario” tiene un plantel con muchos nombres, pero recién se están conociendo. Mientras el Celeste sigue con la misma base de la temporada anterior donde quedó en semifinales.

A continuación te dejamos los clubes con más títulos en la Liga de Fútbol Sur: Boxing Club 22, Bancruz 13, Hispano Americano 8, Independiente 5, Boca RG y Ferrocarril YCF con 4, Petrolero Austral, Defensores del Carmen, Atlético Río Gallegos y Club San Lorenzo con 2 y Escorpión FC con 1.

Quinta división, primera fecha: Boxing Club vs. Estudiantes, Ferrocarril YCF vs. Boca RG, Unión Santacruceña vs Talleres y libre: Hispano Americano.

Sexta división, primera fecha: Olimpia vs Boxing Club, Talleres vs Boca RG, Ferrocarril YCF vs Hispano Americano y libre: Unión Santacruceña.