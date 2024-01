La Liga de Vóleibol Argentina, que lidera Ciudad, se reanuda en Lomas de Zamora

La Liga de Vóleibol Argentina, que tiene como único puntero a Ciudad de Buenos Aires, volverá a la actividad este jueves en el Microestadio de Lomas de Zamora con dos encuentros: River-Obras de San Juan y Defensores de Banfield-San Lorenzo.

Defensores de Banfield será el local y organizador de la cuarta parada de la Liga, entre mañana y el domingo, en la que los once equipos participantes tratarán de sumar la mayor cantidad de puntos para acomodarse en la tabla de posiciones en la mitad del torneo, que tendrá siete tours en su fase regular.

River Plate y Obras de San Juan se enfrentarán desde las 19, con transmisión de TyC Play. Más tarde, "Defe" de Banfield y San Lorenzo jugarán el televisado desde las 22.10, por TyC Sports.

En el "Ciclón" asumió como nuevo DT Javier Farina, luego de que Mariano Silberstein presentara la renuncia tras el cambio de autoridades en el club y la desafectación de Mario Gallego como director deportivo y entrenador del equipo femenino.

El viernes habrá tres partidos. A las 11, Tucumán de Gimnasia y Boca Juniors abrirán la jornada que seguirá a las 17 con el juego entre Obras de San Juan y Ciudad Vóley (líder y defensor del título). Para finalizar, desde las 20, UPCN de San Juan y Monteros de Tucumán jugarán el partido entre el tercero y el cuarto de la tabla.

El sábado se disputarán cuatro encuentros con el destacado de la fecha: la vuelta del Superclásico interparejas entre River y Boca. El primer duelo fue para el equipo de Marcelo Gigante por 3-2 en La Bombonerita, el 11 de diciembre último. Desde las 13.10 será televisado por TyC Sports. También se enfrentarán Once Unidos-Policial; San Lorenzo-Ciudad y Defensores-UPCN.

El domingo se cerrará el Tour 4 con cuatro partidos: Policial-River; Ciudad-Monteros; San Lorenzo-Boca y Defensores de Banfield-Once Unidos.

Posiciones: Ciudad Vóley 24 puntos; Policial de Formosa 19: UPCN de San Juan 18; Monteros de Tucumán 14; Boca Juniors 13; San Lorenzo y Defensores de Banfield 12; Once Unidos de Mar del Plata 11; River Plate 8; Tucumán de Gimnasia 7 y Obras de San Juan 3. (Télam)