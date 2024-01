La Liga Femenina Argentina de vóleibol se inicia mañana con dos partidos

La Liga Argentina Femenina 2024 de vóleibol, que tendrá a 16 equipos participantes, comenzará este jueves con dos partidos: Gimnasia La Plata-San Lorenzo y Banco Provincia-Vélez.

Gimnasia será local en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata desde las 21 frente a San Lorenzo, dirigido por Manuel Lizasoain, quien sucedió a Mario Gallego como entrenador principal de Las Matadoras. A la misma hora, en City Bell, Banco Provincia de La Plata recibirá a Vélez Sarfield, uno de los equipos que ascendieron a la máxima categoría (con Sonder de Rosario).

Con Boca como defensor del título, los 16 clubes que jugarán la LAF 2024 son Banco Provincia La Plata, Boca Juniors, CEF 5 La Rioja, Estudiantes de La Plata, Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Esgrima La Plata, Náutico Avellaneda de Rosario, River, San José (Entre Ríos), San Lorenzo, Sonder, Selección Argentina, Tucumán de Gimnasia, Unlam, Vélez y Villa Dora de Santa Fe. River oficiará de local en la localidad de Magdalena, provincia de Buenos Aires.

La competencia organizada por la Federación del Vóleibol Argentina (FeVA) será en formato todos contra todos durante ocho fechas, en las que cada equipo jugará dos partidos por fin de semana. La fase regular finalizará el 17 de marzo, los ocho primeros competirán en los playoffs para definir al campeón y el resto luchará por la permanencia de la categoría.

La programación de la primera fecha es la siguiente:

Jueves 18/1

21hs Gimnasia vs San Lorenzo

21hs Banco Provincia LP vs Vélez Sarsfield

Viernes 19/1

21hs Estudiantes de La Plata vs Boca Juniors

21hs CEF 5 vs Villa Dora

22hs Tucumán de Gimnasia vs San José

Sábado 20/1

20hs River Plate vs Vélez Sarsfield

20.30hs Unlam vs Sonder

21.30hs Ferro vs Náutico Avellaneda

Domingo 21/1

20hs Tucumán de Gimnasia vs Villa Dora

20.30hs Estudiantes vs San Lorenzo

20.30hs Ferro vs Sonder

20.30hs Unlam vs Náutico Avellaneda

21hs CEF 5 vs San José

Lunes 22/1

21hs Gimnasia y Esgrima La Plata vs Boca Juniors (Télam)