La llegada frustrada de Batistuta a San Lorenzo

El goleador Gabriel Batistuta, que mañana cumplirá 55 años, pudo haber terminado su carrera en la Argentina a partir de un ofrecimiento que le formuló San Lorenzo, aunque el propio santafesino declinó la propuesta para quedarse en un club de Qatar con el que tenía una temporada más de contrato.

Transcurría mediados de 2004 y San Lorenzo, en ese entonces presidido por Alberto Guil, necesitaba dar un golpe de efecto para reemplazar la partida de otro artillero implacable como Alberto Acosta, quien en diciembre de 2003 había comunicado su retiro de la actividad profesional.

Entonces, el vicepresidente "cuervo" Rafael Savino ideó una estrategia para llevar a quien en esos momentos se erigía como el goleador histórico del seleccionado argentino de fútbol con 54 tantos en 77 partidos (luego lo superó Lionel Messi): convenció a Marcelo Tinelli de acercar algunos auspiciantes para, a su vez, buscar seducir al otrora delantero de la Fiorentina.

La dirigencia 'azulgrana' también contó con una circunstancia aleatoria que utilizó a su favor: Miguel 'Galíndez' Di Lorenzo, histórico masajista del seleccionado que también se desempeñaba por esos días en la entidad de Boedo, iba a servir de anzuelo para el 'Bati' que revistaba en el poco conocido Al Arabi, de la Liga de Primera División de Qatar.

Con esas armas en la mano, San Lorenzo planteó una estrategia financiera para proponerle al famoso centrodelantero un salario anual de 1,5 millones de dólares.

Una delegación de dirigentes del 'Ciclón' viajó hacia la Reconquista natal del '9' para entrevistarse con él. El vice Savino, el secretario Carlos Datria y el ex jugador y manager de la institución, Jorge Rinaldi, viajaron hasta la ciudad santafesina, donde Batistuta los recibió y quedó en contestarles más adelante.

Casi dos semanas después, el goleador tomó el teléfono y llamó al vicepresidente. El jugador surgido en las divisiones formativas de Newell's Old Boys le comunicó a Savino la imposibilidad de aceptar la propuesta de San Lorenzo, argumentando que tenía contrato por una temporada más en Al Arabi.

Lo cierto es que la sensación que les quedó a los dirigentes de aquel momento en el 'Ciclón' es que el delantero no quiso interrumpir el vínculo con la entidad qatarí, cuando todavía le quedaba por percibir un monto aproximado de un millón y medio de dólares.

Batistuta siguió jugando en Al-Arabi hasta 2005, cuando concretó su retiro oficial de la actividad, a partir de los dolores que le ocasionaban las continuas infiltraciones en la zona de los tobillos.

