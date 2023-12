La LPF confirmó al Estadio Único de San Nicolás para la semifinal entre Godoy Cruz y Platense

La Liga Profesional de Fútbol confirmó hoy al Estadio Único de San Nicolás como sede para la semifinal de la Copa de la Liga entre Godoy Cruz de Mendoza y Platense, descartada la opción de jugarla en la cancha de Newell's Old Boys de Rosario.

"Ante la imposibilidad de jugar la semifinal entre Godoy Cruz y Platense en el estadio Marcelo Bielsa, la gestión de la Aprevide posibilitó que el partido se dispute en el Estadio Único de San Nicolás, el mismo sábado 9, a las 18", confirmó la LPF en su página oficial.

La decisión cuenta también con la aceptación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en coordinación con Aprevide.

El Coloso Marcelo Bielsa se barajó como principal escenario para el choque entre Godoy Cruz y Platense, anunciado por la misma LPF, pero Claudio Brilloni, titular del Ministerio de Seguridad en Santa Fe, lo desestimó en declaraciones a TyC Sports.

"No se juega en Santa Fe porque estamos en pleno cambio de Gobierno, no dan los tiempos. Nos enteramos por los medios que habían designado a Santa Fe como sede", indicó Brilloni.

Godoy Cruz y Platense se enfrentarán el próximo sábado 9 de diciembre, a las 18, en el Estadio Único de San Nicolás, por un lugar en la final de la Copa de la Liga. (Télam)