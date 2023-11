La pergaminense Riera abre la serie para Argentina ante Eslovaquia en la Billie Jean King Cup

La tenista pergaminense Julia Riera enfrentará hoy a Anna Karolina Schmiedlova en el punto que abrirá la serie entre Argentina y Eslovaquia en Bratislava, en los playoffs de la Billie Jean King Cup.

Riera, ubicada en el puesto 158 en el ranking mundial de la WTA, jugará a partir de las 11 (hora de Argentina) ante Schmiedlova, 71 del mundo y ganadora de tres títulos en el circuito, dos en 2015 y el otro en 2018.

A continuación jugarán la rosarina Nadia Podoroska (78) y la local Viktoria Hruncakova (117) en el segundo punto de la serie al mejor de cinco, sobre canchas de superficie rápida aunque "jugable" según declararon las tenistas argentinas.

La superficie, conocida como Green Set Cushion, fue catalogada por la ITF de categoría 2 (sobre 5), de velocidad media-baja.

La serie continuará este sábado desde las 9 con el partido que animarán las número uno de cada equipo, la "Peque" Podoroska y Schmiedlova, luego se medirán Riera con Hruncakova y finalmente el punto de dobles.

Para el dobles la capitana argentina, la tucumana Mercedes Paz, anunció a Martina Capurro Taborda y Guillermina Naya, mientras que del lado de Eslovaquia estarán

Hruncakova y Tereza Mihalikova, según lo adelantó el capitán Matej Liptak.

"Tengo mucha fe, se que es una serie muy dura pero veo bien a las chicas. Las favoritas son ellas, pero venimos a dar competencia", adelantó durante la semana la extenista tucumana Mercedes Paz, ahora en su rol de capitana.

En cuanto al sorteo, las tenistas argentinas quedaron conformes con que sea Riera la encargada de animar el primer punto ante la mejor jugadora del equipo europeo.

"Justo antes del sorteo Nachu (Podoroska) me había preguntado qué prefería, yo le dije que empezar, así que me puse contenta con el resultado. Me gusta porque sabés el horario en el que jugás. Ojalá sea una buena serie, ojalá pueda dejar todo para poder ganar", comentó la pergaminense de 21 años, según informó prensa de la AAT.

La serie entre argentinas y eslovacas será televisada por la señal de cable TyC Sports ambos días, mientras que el sábado también podrá verse por TyC Sports 2.

Eslovaquia, que disputó la fase final de la competencia en 2021 y 2022, actualmente ocupa el puesto 11 en el ranking mundial por equipos, mientras que Argentina figura en el casillero 21 según el último escalafón dado a conocer por la ITF.

Argentina llegó a los playoffs en Bratislava luego de haberse clasificado en el Grupo I Américas, en abril pasado, en Cúcuta, Colombia.

Si bien la eliminatoria es complicada, para Argentina sería muy importante en lo económico y deportivo ganar la serie y clasificarse para los Qualifiers de 2024. (Télam)