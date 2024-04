La Tercera y Cuarta categoría de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios jugarán su 17° fecha de la fase regular este fin de semana. Será en cancha de tierra tales como; Adoem, Cóndor y Flecha Vera de Independiente. Ambas divisiones se encuentran muy peleadas por la parte de arriba, varios equipos luchando por los primeros lugares que aseguran el ascenso directo.

Por la Primera C tendremos dos partidos muy importantes. Ambos se jugarán el domingo y en la cancha de El Cóndor; desde las 11:00 Atlético Federal (5°) se medirá frente a La Academia (4°), mientras a las 15:00, Atlanta RG (2°) se enfrentará a Atlético Salta (3°). Es decir que del 2° al 5° se enfrentarán entre sí, mientras el puntero; Pasaje Aragón jugará frente a Miramar (18°) el sábado desde las 13:00.

Mientras por la Primera D también tendremos dos partidos muy interesantes y determinantes. Ambos serán el sábado, desde las 13:00 en la cancha de Adoem se medirán Atlético Mineiro (5°) vs. Bet-El (1°). Y desde las 15:00, pero en la Flecha Vera de Independiente se enfrentarán Misioneros (2°) frente a Santa Cruz FC (3°), este será un duelo que podría determinar el segundo ascenso para la Primera C.

Primera C

La C arrancará este sábado con tan solo tres partidos en la cancha de El Cóndor: 13:00 Pasaje Aragón vs. Miramar, 15:00 Bella Vista vs. Ragazzi RG y 17:00 San Antonio vs. Defensores del Sur.

Ya el domingo habrá más encuentros, en el Cóndor se medirán: 11:00 Atlético Federal vs. La Academia, 13:00 Chopper’s vs. Soem, 15:00 Atlanta RG vs. Atlético Salta y 17:00 O’higgins vs. Fortín Marina. El mismo día pero en la cancha de Independiente se enfrentarán: Racing RG vs. Panteras FC, Quilmes vs. Deportivo Malvinas y Juventud Unida vs. Deportivo Fénix.

Primera D

Esta categoría jugarán en simultaneo, desde las 13:00 Atlético Mineiro vs. Bet-El, 15:00 Arco Iris vs. Deportivo Cacique y 17:00 Atlas vs. 22 de Septiembre, estos duelos serán en la cancha de Adoem. Mientras en la Flecha Vera se medirán: Deportivo Caly vs. Q’Picu, Misioneros vs. Santa Cruz FC y Real Sociedad vs. Villa Mitre.

Mientras el domingo completarán la 17° fecha en la cancha de Adoem con los siguientes partidos: 13:00 Sur 87 vs. Río Gallegos FC, 15:00 Vagamundos vs. Gas Aike y 17:00 Adoem vs. Deportivo Urbano.