La segunda instancia del torneo Regional Amateur se juega entre este viernes y el sábado, como producto del feriado electoral del domingo, motivo por el cual todo se adelanta entre 24 y 48 horas, algo que ya estaba pensado de ésta manera cuando se planificó la puesta en marcha hace tan solo 15 días.

Esta segunda fecha trae la posibilidad de ver encuentros con resultados mas claros en algunos casos y en otros con la alternativa de otros empates como los que tuvieron lugar en nuestra región sur, lo que dejó a muchos con las ganas en la punta de la lengua pero sin mas cosas que esperar la próxima y aquí esta ahora la eventualidad para variar resultados.

Si esto fuera tan fácil estaríamos corriendo ya la pelota en lugar de escribir pero la cosa es un poco mas complicada, porque los bancarios que vienen de un empate en El Calafate cuando pensaron que podían volver a casita con mas peso en los bolsillos, se quedaron en agua de borrajas y ahora les toca con el Boxing Club, sobrada experiencia en la cuestión desde los primeros tiempos (1972) cuando se iniciaban el torneo Regional y para colmo de males, como para ponerle sal en abundancia para no poder saber como estará el sabor, con 8 jugadores nuevos de refuerzo.

Algo que le pasó en la primera fecha a Escorpión que fue a medir posibilidades pero que se cuido mucho porque acá perder un partido es quedar rezagado porque esto es corto como viraje de laucha y no te da tiempo a reponer de nada, y entonces fue lo que calificamos como un round de estudio, mirándose de reojo y esperando aprovechar los errores del otro pero cuidando los tuyos cuando el solcito del sábado empiece a pegar a las 15 horas en el campo.

A los bancarios les puede pasar lo mismo en esta cuestión del riesgo y por otro lado, los de Escorpión ponderados en el estadio celeste al lado de la pileta en la nochecita del viernes a la hora del “vermú”, recibirán a los del buen nombre a partir de las 21 horas, quienes pretenderán tener la esperanza de una buena sumatoria, pero que les costará bastante porque no es lo mismo que como en casa vió?…

Panorama incierto para los locales y los visitantes y para colmo, los petroleros usarán primero el piso del Hispano esta tarde cuando reciban a los sanjulianenses de Independiente que vienen con la sangre en el ojo por haber perdido con los vecinos del Atlético, por lo que vienen con todo el fervor que les regaló hace tanto tiempo Hernando de Magallanes cuando pisó sus playas, y los recibirán los petroleros de UPP, con la idea fija de que “la fuerza los acompañe”, ansiosos de repetir los tres puntitos que sumaron el domingo a costa de los dormilones nocheros lasherenses.

Finalmente estos se encontrarán con los del Atlético que vienen mas agrandados que ladrillo de cuarta, habiéndole bajado los humos a los de Independiente por nada menos que dos a cero como para que no haya discusiones, por lo que el partido es alentador, pero hay que jugarlo, y así esperamos para que la veda electoral nos acompañe a la cancha y se siente en la misma butaca de madera para ver desde el mismo lugar como pasan los adversarios, pero no está fácil.