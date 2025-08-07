Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La selección de la cuenca carbonífera de futsal perdió la primera categoría al no lograr superar la fase de zonas y caer en el encuentro por la permanencia ante Trelew por 7 a 2 en el último cotejo, a pesar de haber obtenido buenos resultados y grandes posibilidades.

El hecho ocurrió cuando fueron denunciados porque entre sus filas tenían jugadores que habían militado en torneo de AFA y esto reglamentariamente no esta permitido, por lo que tuvieron que aceptar la sanción primero contra el plantel rosarino y luego contra el equipo de Ushuaia a quien le habían ganado por 5 a 1.

Por estas dos causales les fueron retirados los puntos por lo que solo les quedó el punto del empate del primer encuentro con Perito Moreno, lo que hizo que tuvieran que jugar la permanencia en la categoría con el representativo de Trelew, quien finalmente los venció por 7 a 2 en un encuentro donde los de la cuenca habían perdido la motivación evidentemente.

La historia dio comienzo con el primer encuentro empatado con Perito Moreno pero luego al jugar el siguiente contra los locales, fue presentada la denuncia por la inclusión de los jugadores Dylan González, Lucas Ortiz y Leonel Paez y la organización dio lugar a dicha denuncia y perdieron los puntos además de prohibir que dichos jugadores siguieran en el torneo.

Existía la posibilidad de ganar el siguiente encuentro con los fueguinos y así fue por 5 a 1, pero otra denuncia por la inclusión de Mariano Galián quien había jugado en sub 15 de AFA hace un tiempo, provocó otra denuncia mas y el retiro de estos puntos, por lo que quedaron solo con una unidad que los mandó a pelear por la permanencia en la categoría.

Con declaraciones de todo tipo y la afirmación por parte del presidente de AFUSA cuenca carbonífera Marcelo Low sobre la sanción y tomando para si mismos la responsabilidad del error cometido, deslindando de toda culpa a equipo y cuerpo técnico, conformaron aún mas la falta que al decir del presidente Low, no deberían de haber cometido, pero ya esta determinado y ahora deberán jugar en selecciones B habiendo perdido la gran posibilidad de estar en lo mas alto del futsal nacional.