La tabla de posiciones de la liga Sur de El Calafate muestra mucha paridad con tres líderes peleando por la primera posición, con Newells, Lago y Argentinos del Sur en la lucha por el mejor lugar, lo que tiene continuidad este fin de semana.

En la fecha anterior el partido que disputaban Argentinos del Sur con Talleres fue suspendido dado que al término del primer tiempo mientras ganaba Argentinos por 3 a 0, llegó la noticia del fallecimiento de Oscar Britez quien fuera el esposo de Yoli Cáceres, cuyo nombre ostenta el campo de juego, motivo por el cual el encuentro fue suspendido.

Por su parte el Deportivo Esperanza le ganó a Juveniles por cinco a cero con dos goles de Debastiani y otros de Martín Godoy, Luciano Coronel y Alejandro Almada y el mismo resultado obtuvo Newells frente a Deportivo Cañadón, con tres goles de Francisco Angeli y sumaron también Lorenzo Cuello y Ángel Barría.

Finalmente empataron Gendarme Amarilla y Patagonia Austral en dos goles por lado con conquistas para Astor Ventureira y Eithan Laurenti para los gendarmes y Alejandro Valdez y Jorge Vargas para los adversarios.

La tabla de posiciones muestra a Newells Old Boys, Lago Argentino ( que tuvo fecha libre) y Argentinos del Sur con 12 unidades, Deportivo Esperanza con 9, Cañadón con 5, Patagonia Austral con 4 y cierran con un solo punto Gendarme Amarilla, Talleres y Juveniles.

En la zona centro también hay empate

En la liga de la zona centro de la provincia, un empate con 9 puntos tiene a Atlético de Puerto San Julián disputando en lugar con el Júpiter piedrabuenense, mientras que en el tercer lugar viene ubicado el Atlético de Puerto Santa Cruz y con cinco su gran rival y vecino el Sportivo.

Luego con 4 puntos marcha Independiente de San Julián, y con 3 Racing y Huracán de Gregores, mientras que Cruz del Sur también de Gobernador Gregores y Argentinos del Sud de Piedra Buena, no suman unidades, por lo que la próxima fecha será mas que interesante con el Atlético de Santa Cruz contra Cruz del Sur de Gregores, Argentinos del Sud contra en Atlético de San Julián, Independiente con el Júpiter y el globito gregorense Huracán con el Sportivo de Puerto Santa Cruz.

Cabe acotar que los partidos de Atlético de San Julián y de Independiente se jugarán los días miércoles, dado que ambas instituciones disputarán también el torneo Regional Amateur.

Torneo Leonardo “Corica” Mansilla

Como cada año el club Independiente de Río Gallegos realiza su torneo aniversario, pero este año el mismo llevará como nombre el del recordado Leonardo Corica Mansilla y se disputará el 1 y 2 de noviembre próximos.

El club social y deportivo Independiente hace homenaje de esta manera a quien fuera uno de sus grandes jugadores como el recordado Corica Mansilla quien vistiera la camiseta roja por mucho tiempo y le diera grandes satisfacciones al club de la calle Alvear.

Camioneros campeón en Caleta Olivia

El equipo de Camioneros se consagró campeón del torneo Apertura en la ciudad de Caleta Olivia, al vencer a Marcelo Coronel por 2 a 1, mientras que se gran perseguidor cómo lo fue Mar del Plata también ganó pero no alcanzó con el 2 a 1 ante Defensores de Pico Truncado.

Camioneros sufrió un poco dado que si bien abrió el marcador Gabriel “Piri” Delgado, al rato Tomás Fernández puso la igualdad para sus rivales y hubo que esperar a que Jesús Alfonso desnivelara otra vez para Camioneros para festejar el triunfo y el campeonato.

El torneo quedó con Camioneros con 41, Mar del Plata con 40, Defensores de Pico Truncado y Catamarca con 34, Talleres con 29, Marcelo Rosales con 25, Estrella Norte con 23, Estrella el Sur con 17, Olimpia con 13 y Estudiantes sin puntos.