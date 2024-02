La temporada de Primera C se inicia con General Lamadrid ante Defensores de Cambaceres

General Lamadrid recibirá en el barrio capitalino de Villa Devoto a Defensores de Cambaceres, en el partido con el que dará comienzo la temporada 2024 de la Primera C, cuyo ganador ascenderá el año próximo a la Primera B.

El encuentro se jugará desde las 17 en el Estadio Enrique sexto con el arbitraje de Alejandro Porticella.

Esta Primera C formada por 25 equipos es la resultante de una fusión con la Primera D, tras la que se sumaron a la divisional superior Centro Español, Argentino de Rosario, El Porvenir, Defensores de Cambaceres, Club Mercedes, Muñiz, Juventud Unida, Central Ballester, Atlético Lugano y Deportivo Paraguayo.

En la C quedaron de la pasada temporada, luego de seis ascensos, Justo José de Urquiza, Claypole, General Lamadrid, Atlas, Real Pilar, Luján, Deportivo Español, Berazategui, Central Córdoba de Rosario, Leandro N. Alem, Puerto Nuevo, Victoriano Arenas y Yupanqui.

La competencia se dividirá en torneo Apertura y Clausuran, los ganadores de cada uno jugarán una final por el ascenso. En caso de ser el mismo equipo, obtendrá el ascenso de forma directa.

Victoriano Arenas y Yupanqui, los últimos de la Primera C 2023, no pueden ascender al haber culminado en los dos últimos puestos de la tabla, ya que al no haber descensos de la C a D, la AFA se inclinó por esa regla. El último en la tabla general, sumados ambos torneos, será desafiliado por un año.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Sábado: Central Córdoba-Centro Español, Luján-Deportivo Paraguayo (ambos a las 17), Mercedes-Deportivo Español (17:30) e Ituzaingo-Argentino de Rosario (20:30).

+ Domingo: Juventud- Unida-Central Ballester, Puerto Nuevo-Victoriano Arenas, Muñiz-Atlas, El Porvenbir-Real Pilar y Berazategui-Yupanqui (17).

+ Lunes: Lugano-Leandro N. Alem y Sportivo Barracas-Justo José de Urquiza (17). Libre Claypole. (Télam)