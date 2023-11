La yegua Laima atropelló a tiempo y se impuso en el Clásico Carlos Tomkinson

Laima, con la monta del jinete cordobés Juan Cruz Villagra, ganó hoy por la cabeza sobre Near You el Clásico Carlos Tomkinson, una prueba de Grupo 2 sobre 1.600 metros de arena seca con un premio de 3.995.000 pesos que se disputó en el noveno turno de Palermo.

La ganadora, una hija de Fortify, pagó un dividendo de 3,30 por boleto y empleó un tiempo de 1m.36s./100 para la milla de arena.

Bella Giulia agarró la punta y lo hizo hasta unos metros antes de entrar a la recta final. Fue seguida por Eau De Toilette y por Amiguita Gina. Más atrás vino Laima y también Near You.

Ya en la recta la punta pasó a manos de Eau de Toilette. Por atrás vinieron Laima y Near You. La puntera no aflojó su ritmo y encaró hacia el disco.

Faltando 200 metros Laima superó a Eau De Toilette y luego debió soportar la carga de Nea You, quien vino abierta y con gran fuerza en los últimos metros.

Las dos yeguas cruzaron juntas el disco y luego el Comisariato sentenció que hubo una cabeza de ventaja de Laima sobre Near You.

Los parciales fueron de 22s 30/100 para los 400 metros, de 45s 98/100 para los 800 metros y de 1m 10s 52/100 para los 1.200 metros.

Laima logró hoy su tercer triunfo oficial sobre un total de 4 salidas. La pupila del entrenador Frenkell Santillán demostró un muy buen estado para correr con autoridad la distancia de los 1.600 metros. Tiene 3 años, un buen futuro y pertenece al stud Victoria. (Télam)