Luego de la última fecha disputada en El Calafate donde el líder Lago Argentino le ganó a Patagonia por 1 a 0, el partido mas entretenido fue el que protagonizaron Talleres con Juveniles con un resultado singular dado que ganaron los talleristas por 7 a 5 , acomodándose también en la tabla.}

El resto de los resultados se dieron con Newells empatándole a Cañadón en dos goles por lado, y Gendarme Coronel venciendo a Argentinos por 4 a 2 en ésta complicada novena fecha del torneo, lo que deja a los de Lago Argentino al frente con 24 unidades, seguido de los de Newells con 19 y Argentinos con lo mismo (19), mientras que detrás aparece el Deportivo Esperanza con 15, Gendarme Coronel con 10, Talleres ahora con 7, Cañadón con 5, Patagonia con 4 y cierra Juveniles con un solo punto.

En la zona Centro lidera Atlético San Julián

En el torneo de la zona Centro que jugará su fecha a medias dado que Atlético San Julián e Independiente disputan el torneo Regional, Huracán de Gobernador Gregores enfrentará a Racing de San Julián y el Sportivo de Santa Cruz se medirá con Cruz del Sur de Gregores, mientras que Júpiter con Atlético y Atlético SC con Independiente quedarán en suspenso.

El torneo lo lidera Atlético de San Julián con 18 unidades, seguido de Atlético de Santa Cruz con 16, Sportivo con 11, Racing con 9, Júpiter con 9, Independiente con 7, Huracán con 4, Cruz del Sur con 1 y sin puntos Argentinos del Sud.