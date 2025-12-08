Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El club Lago Argentino clasificó para disputar la final por el año futbolístico en la liga Sur de El Calafate, lo que se producirá el próximo fin de semana, cuando la entidad que es una de las mas antiguas de la región, se enfrente al Deportivo Esperanza por el primer lugar anual.

Cabe recordar que el Deportivo Esperanza es el campeón del torneo Apertura, por lo que al haber logrado Lago Argentino el torneo Clausura, deberán de jugar para ver quien represente a El Calafate el año que viene en el fútbol regional.

Lago llega habiéndole ganado a Argentinos del Sur el pasado domingo en un difícil encuentro que terminó en definición por penales dada la paridad mostrada por ambos en cancha, dado que en el primer tiempo fue Josué Suarez quien abrió el marcador por encima del arquero Morales y luego, a los 15 segundos de empezar el complemento, un violentísimo tiro cruzado de Franco Vera dejó a Agustín Carreras sin posibilidades y el partido fue empate.

Por ello se fueron a la definición por penales donde el mismo Carreras resultó ser el héroe del día al atajar los dos primeros penales y con el tercero desviado a Lago Argentino le quedó asegurar sus tiros para que Bautista González, Gustavo Acosta y Juan Cruz Gómez marcaran la diferencia y les regalaran la tremenda victoria después de ocho años de no aparecer figurando en el fútbol local.

A su vez por el tercer y cuarto puesto, el Deportivo Esperanza le ganó a Newells por 2 a 1 y se consolidó en el tercer lugar, mientras que los de Lago Argentino festejaron sobradamente su victoria y se enfrentan ahora a los de Esperanza para definir el mejor.

El miércoles jugarían Escorpión y Bancruz

De acuerdo a información proveniente de la Liga de Fútbol Sur, los primeros equipos de Escorpión y Bancruz jugarían este miércoles a las 21 hora en cancha de Hispano Americano para definir el torneo local.

Si bien todo se predispone para este encuentro, algunos voceros de Bancruz daban cuenta de la intención de los bancarios de posponer el encuentro debido a varias razones y entre ellas algunos lesionados y ortos que dejó como saldo la participación en la segunda ronda del torneo Federal Amateur.

De todos modos, la posibilidad concreta por ahora es el miércoles a las 21 horas por lo que todo apunta a poder concretar este encuentro final del fútbol local.