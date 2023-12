Las argentinas Carlé, Riera, Capurro Taborda y Sierra juegan en el WTA 60 brasileño de Vacaría

Las tenistas argentinas Lourdes Carlé, Julia Riera, Martina Capurro Taborda y Solana Sierra jugarán hoy sus respectivos partidos de los cuartos de final del WTA 60 de Vacaría, en Río Grande do Sul, Brasil.

Carlé, nacida en la ciudad bonaerense de Daireaux y ubicada en el puesto 126 del ranking mundial de la WTA, es la máxima favorita al título del certamen y enfrentará no antes de las 14.30 a la italiana Huergo Nicole Fossa (787).

En el caso de ganar, la bonaerense de 23 años avanzará a semifinales, instancia en la que enfrentaría a la ganadora del cruce entre Capurro Taborda (157), de Avellaneda, y la portuguesa Francisca Jorge (271), quienes jugarán a las 13.

La pergaminense Riera (142), por su parte, jugará su partido de cuartos de final no antes de las 14.30 frente a la brasileña Grana Thaisa Pedretti (1014).

En el caso de avanzar a semifinales, Riera, de 21 años, jugará ante la ganadora del cruce entre la marplatense de 19 años Solana Sierra (182) y la francesa Selena Janicijevic (287), quienes abrirán la jornada a las 13.

El WTA 60 brasileño de Vacaría se lleva a cabo sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por un total de 60.000 dólares. (Télam)