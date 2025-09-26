Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la posibilidad abierta todavía de un buen resultado, el plantel femenino de Hispano Americano trabaja concienzudamente con la idea de poder vencer a sus rivales para jugar la final del torneo regional, por lo que debe ganar bien el domingo.

Con la alternativa de un resultado que no fue favorable la pasada semana en Comodoro Rivadavia donde las chicas perdieron por 2 a 1 frente a Ferrocarriles del Estado, la cuestión será obtener un buen resultado en casa este domingo frente al mismo rival, para poder superarlo e ingresar al juego final del torneo regional en este torneo femenino de fútbol que ha sido mas que auspicioso para el fútbol local.

Con todas las ganas se entrena con la mirada puesta en el partido del próximo domingo para saber como será y cual es la posibilidad de llegar a una final de un torneo regional, por lo que en ese intento están las jugadoras y el cuerpo técnico en el año de su centenario, lo que sería un premio fenomenal por la fecha y el esfuerzo.

La segunda fecha de la Liga Centro

En otro orden de cosas se disputa la segunda fecha de la Liga Centro con los encuentros previstos como el que enfrentará al cumpleañero Argentinos del Sud frente al Sportivo de Puerto Santa Cruz, al Atlético de Santa Cruz con el Júpiter de Piedra Buena, a Racing de Puerto San Julián con Independiente de Gobernador Gregores y Cruz del Sur quedará con fecha libre, por lo que todo se predispone para un fin de semana a todo fútbol.