Este martes por la noche se realizó la reunión de las categorías Primera A, B y Sénior de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios. Mientras los Super Sénior completaron partidos de su fecha que se encuentran disputando durante la semana.

Este sábado y domingo será un fin de semana más tranquilo que lo habitual, debido a que son menos partidos. Los +45 jugaron tres encuentros de la fecha número 14: Desamparados 2-1 Fénix, Don Bosco 5-1 Petrel y Martín Güemes 1-4 Fortaleza. Durante lo que queda de semana seguirán jugando en la Nora Vera en horario nocturno.

Por la Primera división tan solo se jugará un encuentro para completar la fecha número 11. Será este sábado cuando Jorge Newbery se enfrente a Car Mar en la cancha Nora Vera desde las 15:00.

Mientras tanto la Primera B jugará seis partidos que quedaron pendientes a la fecha número 12. El sábado en la cancha Enrique Pino jugarán: 13:00 Unión Santiago vs. Villareal, 15:00 Juventud Santacruceña vs. Estrella del Este, 17:00 Don Bosco vs. Orteguita Juniors, 19:00 Dorados FC vs. Espartanos y 21:00 Huracán Santacruceña vs. Cachorros FC. El mismo día, a las 13:00, pero en la Nora Vera se medirán Deportivo Juniors vs. Tigre RG.

La Primera A de los Sénior jugará en la cancha de Defensores del Carmen, la programación del sábado es la siguiente. 13:00 San Benito vs. Belgrano, 14:50 Juventud Unida vs. Fortaleza, 16:40 Don Bosco vs. Deportivo Cristal y 18:30 Arco Iris vs. Vial Santa Cruz.

Mientras el domingo se enfrentarán. 11:00 Deportivo Petrel vs. Camioneros, 12:50 Sol de América vs. Unión Fútbol Club, 14:40 Deportivo Cacique vs. Estrella del Este, 16:30 Matadero vs. Sur 87 y 18:20 Los Pumas vs. Los Halcones.

La Segunda división de los +35 jugará todos sus partidos el domingo, cinco encuentros en la Enrique Pino y cuatro en la Nora Vera. Atlanta RG vs. La Kuadra, Warriors vs. Desamparados, Deportivo Fénix vs. Lamadrid, Miramar vs. Deportivo Junín y Sudamérica vs. Unión Santiago se enfrentarán en la cancha principal del fútbol de los barrios.

Mientras en la Nora Vera se medirán Huracán Santacruceña vs. Gas Aike, Real Sociedad vs. José Honorio Ortega, Deportivo La Vega vs. Halcones del Norte y Chopper’s vs. Deportivo Chaco.