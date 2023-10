Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante este fin de semana jugarán Primeras A y B y Sénior dependientes de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios. La Primera A jugará en la Nora Vera, mientras la segunda categoría disputará sus duelos en la Enrique Pino. Y los +35 estarán en Defensores del Carmen.

En la reunión de delegados de la categoría Primera B no se habló de la sanción al jugador y al club Orteguita Juniors, tras la agresión al árbitro principal del duelo frente a Huracán Santacruceño, correspondiente a la segunda jornada.

Primera A

El sábado en la Nora Vera arrancarán jugando Camioneros vs. La Kuadra; desde las 15:00, harán lo propio Lamadrid vs. Deportivo Palermo; a las 17:00, se disputará un partido interesante entre Belgrano y José Honorio Ortega; a las 19:00, Alianza Sur se enfrentará a Vial Santa Cruz, y, cerrarán la jornada, Club 240 vs. Matadero desde las 21:00.

El domingo, a las 13:00, Jorge Newbery se medirá frente a Olimpia; a las 15:00, Los Halcones se enfrentará a Martín Güemes; a mitad de jornada se cruzarán Car Mar vs. Deportivo Cristal; desde las 19:00, Unión Petroleros Privados se medirá con el recién ascendido Sol de América, y, para cerrar la cuarta fecha, Juventud Petrolera chocará frente a El Cóndor en un partido que se llevará todas las miradas.

Primera B

El sábado en la Enrique Pino se llevarán a cabo los siguientes encuentros: 13:00, Atlético 23 Río Gallegos vs. Dorados FC; 15:00, Estrella del Este vs. Amistad; 17:00, Unión Santiago vs. Juventud Santacruceña; 19:00, Cachorros vs. Globito Decadente, y, a las 21:00, San Benito vs. Huracán Santacruceño.

Ya el domingo, los encuentros serán los siguientes: 13:00, Deportivo Villareal vs. Don Bosco; 15:00, San Martín vs. Deportivo Chaco; 17:00, Deportivo Petrel vs. Deportivo Juniors; 19:00, Orteguita Juniors vs. Desamparados, y, a las 21:00, Espartanos vs. Carboneros.

Sénior

El sábado en Defensores del Carmen jugarán: 13:00, Cristal vs. Martín Guemes; 14:45, Vial Santa Cruz vs. Sol de América, y, a las 16:30, Estrella del Este vs. Los Pumas. El domingo en la misma cancha: 13:00, Fortaleza vs. Petrel; 14:45, Sur 87 vs. Arco Iris, y, a las 16:30, Belgrano vs. Matadero.

El lunes, desde las 13:00, Los Halcones se enfrentará a San Benito; a las 14:45, Camioneros se cruzará contra Don Bosco, y, cerrarán la jornada a las 16:30, Unión Fútbol Club vs. Juventud Unida.