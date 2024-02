Lautaro Martínez negocia la renovación con el Inter

El goleador argentino Lautaro Martínez comenzó a negociar la renovación de su contrato con el Inter de Italia y aunque admitió que "no es una cuestión fácil", y aseguró que van "por la ruta adecuada".

"El acuerdo no es fácil de encontrar, pero vamos por la ruta adecuada", afirmó el "Toro" Martínez a la prensa italiana y esa declaración "disgustó a los simpatizantes" que daban "por hecho que la ampliación de contrato hasta 2028 sería un hecho", destacó el diario Tuttosport.

El nuevo contrato del goleador y campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 se ampliaría a 7 millones de euros más bonos y otros ítems por temporada, superando los 6,5 millones que percibe el turco Hakan Çalhanoglu, el mejor pago del plantel del Inter.

"Nada de miedo, mi familia y yo estamos bien en Milán", señaló Martínez para llevar calma a los "tifosi" neroazzurri, según publicó la Gazzetta dello Sport.

De acordar otra temporada en el Inter, el ex Racing Club cumpliría una década vistiendo la camiseta negra y azul.

El Inter es líder de la Serie A en donde Martínez es el goleador del torneo con 19 anotaciones en los 23 partidos jugados este año. (Télam)