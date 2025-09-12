Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Según informes arribados a ésta redacción, el Tribunal de Penas del Consejo Federal le levantó la sanción a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI), la que pesaba sobre la institución comodorense desde el verano pasado cuando en las finales del Torneo Regional, el encuentro que definía el ascenso con Costa Brava de La Pampa, terminó en un batifondo tremendo cuando el árbitro cobró penal a favor de los pampeanos por lo que el encuentro no terminó.

Ante esta situación, el Tribunal de Penas sancionó a la CAI con un año sin jugar torneos nacionales y una multa de dinero considerable, lo que se levantó ahora y el club espera porque aún no hay novedades respecto de la licencia deportiva la que sigue en las mismas condiciones en las que estuvo todo el año, por lo que por ahora esto sería solo un paso adelante para la gente de la entidad para poder intentar jugar el próximo torneo regional.

El mismo no cuenta todavía con una fecha cierta porque todo depende de las elecciones legislativas que podrían llegar a variar las fechas que estima el Consejo Federal dado que se pensaba en el 12 de octubre pero como el acto eleccionario se realiza el 26 de octubre, la fecha de inicio se podría pasar al 2 de noviembre lo que significaría que no habría ningún motivo para parar un fin de semana.

En la CAI mientras tanto se especula con la posibilidad de que quizás por el historial deportivo que es un elemento que en el Consejo Federal tiene mucho peso, se logre revertir de alguna manera la eventualidad, por lo que están muy atentos al tema en cuestión.