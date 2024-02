Lema, con una molestia, pone en jaque el plan de Diego Martínez para recibir a Belgrano

El defensor central de Boca Cristian Lema continuó hoy entrenando de manera diferenciada y pone en dudas el plan del entrenador, Diego Martínez, de mantener los mismos nombres contra Belgrano de Córdoba, este domingo como local, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Lema tiene dos problemas físicos marcados, que no se comunicaron de manera oficial pero trascendieron post empate en el Superclásico con River (1-1) en el Monumental. Es que el exfutbolista de Lanús arrastra una dolencia en su tobillo derecho y además una sobrecarga muscular con la agenda pesada del inicio de temporada -jugaron siete partidos en 45 días-.

Sin dudas, la potencial ausencia de Lema es un problema de gravedad para Martínez, que encontró en este jugador al reemplazante ideal del lesionado Marcos Rojo. De hecho, Lema mostró un gran nivel en todos los partidos y también mucha personalidad, siendo figura en casi todos los encuentros con su capacidad aérea y de anticipación.

Boca podría perder uno de sus baluartes en una campaña marcada por la irregularidad y la falta de juego que demanda su historia y el plantel con el que cuenta.

Los escasos 10 puntos en la zona B lo ponen en la obligación de ganar en su próxima presentación frente a su gente para no perderle pisada a Newell's Old Boys de Rosario (12), Defensa y Justicia (12), Racing Club (13) y Lanús (13) en la pelea por clasificarse a los cuartos de final.

Martínez determinó que esperará hasta último momento por Lema, aún sin reemplazante claro a la vista, el que mayores chances tiene es Nicolás Valentini, quien regresó del Preolímpico Sub-23 de Venezuela.

La razón que más sopesa sobre darle descanso al experimentado futbolista es la seguidilla posterior en la Copa de la Liga: el primero el domingo ante Belgrano, luego el miércoles en Santa Fe ante Unión y el siguiente fin de semana de local ante Racing Club.

Boca tiene apenas 10 puntos en la Copa de la Liga y está noveno, lejos del líder Godoy Cruz (19) y con partidos importantes por delante en las siete fechas que restan para terminar la fase de grupos, ya que solo cuatro equipos avanzarán a los cuartos de final.

Por otro lado, Darío Benedetto, algo relegado por su bajo nivel en los últimos tiempos, se retiró de la práctica por un malestar físico y de acuerdo a su evolución se determinará si estará o no disponible.

Benedetto, de 33 años, se retiró del predio que Boca posee en Ezeiza antes de terminar la práctica y no se informó si la molestia revestía gravedad.

El "Pipa" corre de atrás en la pelea por el puesto de Edinson Cavani, al que todavía el gol lo esquiva, y así lo dejó en claro el DT en conferencia de prensa.

"Es un futbolista increíble, no está convirtiendo, pero ya va a convertir. Tiene muy claro el rumbo y estoy encantado de trabajar con él", afirmó el DT pos Superclásico.

En tanto, los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano, ambos ausentes ayer en el regreso a los entrenamientos luego del empate en el Superclásico, debido a sendos cuadros gripales, entrenaron con normalidad durante esta jornada.

Fabra y Campuzano, ambos suplentes en el Superclásico que finalizó empatado 1 a 1 en el estadio Más Monumental de River, serán tenidos en cuenta por Martínez aunque se presume que no para el equipo titular.

En tanto, los que tampoco tomaron parte del ensayo junto al grupo fueron los lesionados Marcos Rojo y Guillermo "Pol" Fernández.

En el caso de Rojo, no superó aún un desgarro que le impidió jugar en lo que va del año, mientras que "Pol" padece un esguince en el tobillo derecho y tiene para unos días más todavía.

Un probable equipo sería Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema o Nicolás Valentini, Nicolás Figal y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Todavía quedarán tres entrenamientos para determinar si estos nombres saltarán al campo de juego de La Bombonera este domingo, a las 19.15, contra Belgrano de Córdoba, con arbitraje de Nazareno Arasa.

(Télam)