Lema y Benedetto se entrenaron diferenciado de cara al superclásico con River

El defensor Cristian Lema y el delantero Darío Benedetto se entrenaron hoy de manera diferenciada con vistas al Superclásico ante River del próximo domingo, por la 7ma. fecha de la Copa de la Liga.

Lema, una de las incorporaciones de Boca en 2024, sufrió una sobrecarga muscular en el entrenamiento que el entrenador Diego Martínez llevó adelante en el predio de Ezeiza.

De todas formas, el ex defensor de Lanús, quien disputó todos los partidos como titular en lo que va de la Copa de la Liga, llegaría en óptimas condiciones para el clásico en el Más Monumental.

Benedetto también sintió una molestia y se retiró de manera anticipada del entrenamiento. En principio, el "Pipa" no se realizará estudios y aguardará por su evolución en las próximas horas.

La buena noticia para el entrenador "xeneize" fue el regreso del delantero Luca Lagoni, quien se entrenó de manera diferenciada el martes.

Por su parte, el defensor Marcos Rojo continúa con su puesta a punto desde lo físico, recuperado de un desgarro en el gemelo izquierdo. El ex central del seleccionado argentino tiene como meta ser parte del equipo titular ante River, pero será exigido en los próximos días para saber si al menos tendrá un lugar en el banco de los suplentes.

Para el Superclásico con River, Boca no podrá contar con los volantes Guillermo "Pol" Fernández (lesión en el tobillo derecho) y Exequiel Zeballos (lesión ligamentaria).

Martínez aguardará por las recuperaciones de Lema y Benedetto, mientras maneja la posible formación titular para ir al Monumental: Sergio Romero; Lucas Blondel o Jorman Campuzano, Lema, Nicolás Figal y Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. (Télam)