Liniers confirmó su ascenso a la Primera B

Liniers confirmó hoy que jugará la próxima temporada de la Primera B, beneficiado por el punto del reglamento que establece la necesidad de tener 22 equipos.

El club de la localidad bonaerense de San Justo celebró hoy en sus redes sociales el "ascenso" a la Primera B, pese a que perdió la final del reducido contra Midland.

La posibilidad de este ascenso ya se barajaba desde la semana pasada, ya que después de la reestructuración de los torneos de ascenso con la fusión de la D con la C, la primera B tenía estipulado un torneo con 22 equipos.

En el reglamento de la primera C de 2023, se fijó en el punto 2.2 que "para el caso de requerirse uno o más equipos para integrar la 1ra. División 'B' en la Temporada 2024, se estará a aquel o aquellos equipos que obtuvieran las mejores posiciones en la Tabla Final de Posiciones 2023, excluidos el 1°, 2° y 3° de la Tabla Final de Posiciones 2023 y el Ganador del Torneo 'Reducido' por el 4° ascenso".

En esta temporada de la primera C ascendieron el campeón Excursionistas, el subcampeón San Martín de Burzaco y el tercero, Laferrere.

El cuarto ascenso fue para Midland, que derrotó a Liniers (2-0 y 3-1) en las finales del reducido.

El "cele" recibió este beneficio del reglamento por haber sido el cuarto y mejor ubicado de la tabla general por debajo de los tras ascendidos.

Además, podría sumarse Sportivo Italiano, el sexto de la tabla general, si San Miguel (Primera B) derrota hoy a Douglas Haig (Federal A) en la final por el último ascenso a la Primera Nacional. (Télam)